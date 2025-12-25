Empresa Portuaria Iquique destaca año positivo con incremento de 40% en carga

La Empresa Portuaria Iquique (EPI/Puerto Iquique) destacó 2025 como un año positivo para sus operaciones, luego de anotar un incremento de 40% en la transferencia de carga con 3,5 millones de toneladas movilizadas.

En un balance sobre el ejercicio anual que está pronto a culminar, el gerente general de la estatal, Rubén Castro Hurtado, resaltó que “el término de este 2025 nos invita a hacer una reflexión por un año que ha sido especialmente significativo para la Empresa Portuaria Iquique, para la competitividad de nuestro puerto y para el sistema logístico–portuario de Tarapacá”.

El responsable administrativo de EPA explicó que “llevado a cifras, este ha sido un ejercicio muy positivo, en el que hemos marcado un hito histórico en transferencia de carga, en efecto, de ser un puerto con transferencia promedio de 2,5 millones de toneladas, este 2025 tenemos un crecimiento de 40% llegando a los 3,5 millones, resultado de una gestión orientada a fortalecer nuestra competitividad, diversificar nuestras operaciones y aprovechar de mejor manera las capacidades de nuestro puerto”.

Rubén Castro puso énfasis en las acciones y actores que permitieron potenciar el funcionamiento del recinto portuario de la Región de Tarapacá. Igualmente, agradeció la labor de los trabajadores portuarios y del concesionario Iquique Terminal Internacional (ITI).

“El desarrollo del terminal multioperado ha sido una señal concreta de dicha estrategia, permitiendo ampliar la matriz de servicios portuarios y contribuir a la generación de empleo y al dinamismo económico regional. Estos avances han sido posibles gracias al trabajo de nuestro equipo y a la colaboración con nuestro concesionario, junto con actores clave del sistema logístico en el que reconocemos el permanente apoyo de las autoridades regionales, sin cuyo concurso no habría sido posible alcanzar estas importantes cifras”, valoró el ejecutivo.

DESAFÍOS PARA 2026

El gerente general de la Empresa Portuaria Iquique también abordó los desafíos que la compañía enfrentará en 2026, asegurando que avanzarán en la licitación de la próxima concesión. Además, Castro apuntó a las nuevas oportunidades que podrían aparecer de la mano de la nueva ley de cabotaje y el corredor bioceánico.

“2026 se proyecta como un año desafiante, en el que avanzaremos con paso firme en nuestro proyecto estratégico de desarrollo que tiene como eje principal el proceso de licitación de la nueva concesión del Puerto de Iquique, la que coincide con otras buenas noticias como la puesta en marcha de la apertura del cabotaje marítimo, el avance del corredor bioceánico vial y el desarrollo de proyectos mineros que representan importantes oportunidades para el puerto, la región y el país”, remarcó el gerente general.

“Confiamos en que el trabajo coordinado entre el sector público y privado seguirá siendo fundamental para consolidar estos desafíos y fortalecer el rol del Puerto de Iquique como un actor estratégico para el comercio exterior y la integración regional”, expresó Rubén Castro.

PURANOTICIA