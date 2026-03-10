Salares Altoandinos se consolidan como el mayor proyecto greenfield de litio en Chile con 4,16 millones de toneladas de recursos

La Empresa Nacional de Minería (Enami) dio a conocer nuevos resultados desarrollados por la consultora Montgomery & Associates sobre la campaña realizada durante el 2025 en Salares Altoandinos.

Estos resultados indican que los salares La Isla y Aguilar cuentan con recursos de 4,16 millones de toneladas de litio, ratificando que es el proyecto greenfield con la mayor cantidad de litio en Chile.

Al año 2025 los recursos de litio publicados en Chile se estimaban en 11 millones de toneladas, por lo cual los nuevos indicadores presentados por Enami dan cuenta que Salares Altoandinos concentran el 25% de los recursos totales del país.

“Estamos muy orgullosos con estos resultados, ya que Enami ha hecho un trabajo serio en estos últimos dos años y medio, avanzando según los lineamientos de la Estrategia Nacional del Litio, y hoy podemos decir con certeza que los indicadores que obtuvimos de la exploración en Salares Altoandinos ratifican que es un proyecto a escala mundial” sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz.

Enami detalló que, en Salar La Isla los datos indican un 74% de incremento en comparación con la estimación del año anterior, llegando a 3,7 millones de toneladas de litio o 19,8 millones de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente), con una concentración promedio de 914 ppm de litio, lo cual se suma a los indicadores del Salar Aguilar, registrando ambos salares un aporte total de 4,16 millones de toneladas.

Enami recordó que el proyecto cuenta con varios hitos de avance. A comienzos de febrero, la Contraloría General de la República tomó razón del Contrato Especial de Operaciones de Litio que habilita a Enali, filial de Enami, para explorar y explotar litio en los salares Aguilar, Grande y La Isla. Se trata del primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) tramitado en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

Asimismo, Enami ha logrado una serie de permisos, como la autorización de Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) para la cuota de extracción, la más grande entregada fuera del Salar de Atacama, y la concesión de uso oneroso por parte del Ministerio de Bienes Nacionales para el uso de suelo fiscal.

PURANOTICIA