El jueves 30 de abril vence el plazo para el pago de la primera cuota de las contribuciones

La Tesorería General de la República (TGR) informó que ya se encuentran cargadas las cuotas correspondientes al pago de contribuciones de bienes raíces 2026, cuyo primer plazo vence el jueves 30 de abril. En ese contexto, se hace un llamado a las y los contribuyentes a cumplir de manera oportuna con esta obligación.

Para facilitar el proceso, la institución recomienda utilizar el sitio tgr.cl, donde está disponible un canal de pago rápido, seguro y disponible las 24 horas, evitando desplazamientos innecesarios. Asimismo, se puede optar por pagar en línea la cuota correspondiente o bien realizar el “pago anual” en un solo trámite.

Quienes prefieran realizar el pago de forma presencial pueden hacerlo en sucursales bancarias, Sencillito y CajaVecina presentando el aviso de recibo de contribuciones, el cual puede obtenerse en tgr.cl/contribuciones, oficinas de TGR, módulos de autoatención y en la red de ChileAtiende.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, destacó que “las contribuciones son un aporte para el financiamiento de los municipios del país, permitiendo el desarrollo de servicios en beneficio directo de las personas”.

Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad a revisar, en el sitio del Servicio de Impuestos Internos (SII), si cumplen con los requisitos para acceder a beneficios o rebajas.

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