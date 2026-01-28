Ejecutivos de plataforma de streaming cuestionan a multitienda por venta de dispositivos ligados a IPTV

La venta de dispositivos vinculados a plataformas de streaming ilegal abrió una fuerte controversia en la industria tecnológica y audiovisual chilena, luego de que ejecutivos del sector cuestionaran públicamente a Paris, de Cencosud, por permitir su comercialización a través de su marketplace.

La discusión se desató tras una publicación en LinkedIn del Chief Operating Officer de Zapping, Matías Délano, que rápidamente generó reacciones de líderes del streaming, las telecomunicaciones y el ámbito digital. En su mensaje, el ejecutivo alertó sobre el impacto de estas plataformas en la industria, señalando que “Magis es el principal operador de streaming pirata de la región. Impacta en todo el ecosistema del streaming, principalmente en el fútbol”. En esa línea, agregó que “no sé cómo funciona el marketplace de Paris, pero evidentemente falta algún tipo de filtro”.

Las críticas se multiplicaron en los comentarios, entre ellas la del CEO de Smartnet Chile, Manuel Cabezas, quien recordó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones emitió el oficio circular N°712/2025 que instruye el bloqueo total de este tipo de contenidos. “Es una situación informada hace mucho tiempo y nadie hace nada”, afirmó. A su vez, el fundador de Mediastream, Luis Ahumada, calificó el escenario como una “vista gorda por todos lados”, mientras que el vicepresidente de Win Sports, Leonardo González, sostuvo que “increíble, la verdad no tiene sentido alguno”.

Desde el ámbito jurídico, el abogado especialista en antipiratería Daniel Steinmetz explicó que existe una resolución judicial vigente que ordena el bloqueo de servicios como MagisTV, Flujo TV y XuperTV, resolución que también alcanza a los marketplaces. En ese contexto, solicitó apoyo para contactar a los representantes legales de Paris con el fin de hacerles llegar formalmente la orden judicial.

El debate puso en evidencia una preocupación mayor dentro de la industria, relacionada con la normalización de la piratería en canales de venta masivos, incluso en empresas consolidadas del retail, lo que para varios participantes resulta “inexplicable” considerando el marco legal vigente. Desde Paris señalaron que los productos fueron retirados la semana pasada, luego de determinar que “no cumplían con los términos y condiciones vigentes de nuestro marketplace”.

La polémica se produce en paralelo a la discusión de un proyecto de ley en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, que busca reforzar la protección de la propiedad intelectual mediante nuevas medidas tecnológicas y sanciones contra la elusión. En ese contexto, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital advirtió que plataformas como Magis operan como servicios ilegales de IPTV que retransmiten contenidos sin autorización, alertando además sobre riesgos para los usuarios y la ciberseguridad del ecosistema digital.

