Economista jefe de la Ocde proyecta efectos positivos para Chile tras acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El nuevo economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Stefano Scarpetta, manifestó su optimismo respecto a las consecuencias económicas del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, asegurando que Chile será uno de los países beneficiados si el entendimiento se consolida en el tiempo.

En conversación con La Tercera, en la primera entrevista que concede a un medio de América Latina desde que asumió el cargo en abril, el economista italiano destacó el impacto que tendría la estabilidad en Medio Oriente sobre la economía global.

“El acuerdo de paz se trata de una muy buena noticia. Si se alcanza un acuerdo de paz duradero, es extremadamente importante para todos en la región, pero potencialmente también para la economía”, aseguró Scarpetta.

El especialista sostuvo que este escenario se alinea con las proyecciones económicas elaboradas por el organismo internacional.

“Esto se ajustaría más a nuestro escenario que sugiere una desaceleración del crecimiento económico, lo cual no es baladí, ya que pasamos del 3,4% en 2025 al 2,8% en 2026, y luego al 3,1 % en 2027”.

MENOR PRECIO DEL PETRÓLEO

Scarpetta explicó que, desde la publicación del último informe de perspectivas económicas de la Ocde, el precio del petróleo Brent ha registrado una importante caída, lo que podría traducirse en mejores expectativas de crecimiento.

“Ahora bien, cerramos nuestro informe (de perspectivas económicas de la Ocde) el 26 de mayo, cuando el precio del petróleo Brent se situaba en aquel momento en torno a los US$95. Ahora, (este miércoles) ronda los US$80. Así que estamos más de un 10 % por debajo de lo que indicaban nuestros últimos datos disponibles. Si hace un cálculo aproximado, una caída del 10 % en el Brent podría suponer un aumento del crecimiento a lo largo del tiempo de un 0,1 %”, anticipó.

Además, proyectó un impacto favorable sobre la inflación.

“Tendremos un efecto positivo sobre el crecimiento. Además, reduciremos la presión inflacionista en unos 0,3 puntos porcentuales. Esto es más o menos lo que ocurriría si se mantuviera esta nueva tendencia de los datos también en lo que respecta a los precios de la energía y de los fertilizantes”.

En ese contexto, afirmó que Chile se verá favorecido por la disminución de los costos energéticos, considerando su dependencia de las importaciones.

“Chile, al igual que otros países, se beneficiará de este acuerdo de paz y del hecho de que los precios del petróleo y de la energía bajarán. Así que esto, sin duda, tendrá un efecto. En resumen, la razón por la que hemos revisado nuestras previsiones a la baja, en mayor medida se debe a la mayor dependencia de los productos energéticos importados. Este es el factor principal”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que Chile implemente una reducción del impuesto corporativo, como plantea la megarreforma económica, Scarpetta respondió que la medida podría ser positiva, aunque advirtió que su efectividad dependerá de otros factores.

“Porque una reducción del impuesto a las empresas podría suponer un impulso para la inversión y la actividad económica. Pero creo que lo importante, no solo en Chile, sino en muchos países, incluida la mayoría de los países de América Latina, es: ¿cómo es el entorno empresarial en su conjunto?”, señaló.

Asimismo, planteó la necesidad de analizar si una menor carga tributaria se traducirá efectivamente en mayores inversiones.

“¿Estamos seguros de que esta reducción de la carga fiscal sobre las empresas conducirá realmente a ese tipo de nuevas inversiones y a un nuevo dinamismo en la economía y en el sector empresarial? Y para ello, también tenemos que trabajar en otras condiciones que, en cierta medida, hacen que el entorno empresarial quizá no sea muy propicio para la inversión económica”, concluyó.

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