Economía chilena anota leve repunte: Imacec de septiembre crece 0,2% impulsado por el sector no minero

El Banco Central informó esta mañana del día lunes que el Imacec de septiembre de 2026 registró un crecimiento de 0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, la serie desestacionalizada aumentó 1,9% respecto del mes precedente, aunque presentó una disminución de 0,9% en doce meses. Cabe señalar que septiembre registró un día hábil más que el mismo mes de 2025.

De esta manera, el Imacec de septiembre se ubicó dentro del rango de las expectativas del mercado, que proyectaban un resultado de entre -0,3% y 0,5%. La cifra representa una leve recuperación de la actividad económica, luego de las caídas registradas en julio (-1,5%) y agosto (-1%). En junio, en tanto, el indicador había anotado un crecimiento de 2,4%, tras cinco meses consecutivos de retrocesos.

Según informó el Banco Central, el resultado del Imacec de septiembre estuvo explicado por el crecimiento del componente no minero, que registró un alza de 2,0%, resultado que fue parcialmente compensado por la caída de la minería. Esta última actividad, sin embargo, presentó la principal contribución al crecimiento del Imacec en términos desestacionalizados.

Por su parte, la serie desestacionalizada del Imacec no minero registró un crecimiento de 0,9% respecto del mes anterior y de 0,8% en doce meses.

POR SECTORES

1. Producción de bienes

La producción de bienes registró una caída de 2,0% en términos anuales, resultado que estuvo marcado principalmente por la disminución de 12,1% de la minería. Esta actividad se vio afectada por una menor extracción de cobre, debido a menores leyes del mineral y a la suspensión temporal de algunas faenas.

En contraste, el resto de los bienes presentó un crecimiento de 4,0%, explicado principalmente por el valor agregado de la generación eléctrica, que aumentó gracias a una mayor disponibilidad de agua.

En menor medida, la pesca extractiva también contribuyó positivamente al resultado de la actividad. Por su parte, la industria registró un aumento de 4,5%, impulsado por una mayor elaboración de productos pesqueros, así como de productos metálicos, maquinaria y equipos.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes anotó un aumento de 3,2% respecto del mes precedente, resultado explicado por la minería, que durante agosto se había visto afectada por mantenciones y condiciones climáticas adversas.

2. Comercio

La actividad comercial registró un crecimiento de 4,5% en términos anuales, con resultados positivos en todos sus componentes. Destacaron los aportes del comercio mayorista y minorista. El primero estuvo impulsado por mayores ventas de enseres domésticos y alimentos.

En el comercio minorista, en tanto, aumentaron las ventas en almacenes de comestibles, establecimientos especializados en vestuario y calzado, además de las realizadas a través de plataformas online. Por su parte, el comercio automotor presentó un incremento de los servicios de mantención.

En cuanto a las cifras desestacionalizadas, estas mostraron un crecimiento de 2,5% respecto del mes anterior, impulsado principalmente por el comercio mayorista, seguido del minorista.

3. Servicios

El sector servicios registró un aumento de 0,9% en términos anuales, resultado explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, particularmente los relacionados con la salud. En menor medida, el transporte también contribuyó al crecimiento de esta agrupación.

Por último, las cifras ajustadas por estacionalidad mostraron un incremento de 0,9% respecto del mes precedente, explicado por el dinamismo de los servicios empresariales y del transporte.

PURANOTICIA