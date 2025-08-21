EBI Chile incorpora nuevos gerentes de negocios en el marco de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento organizacional

En el marco de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento organizacional, EBI Chile anunció la incorporación de Ernesto Ly Martel como Gerente de Negocio Industrial y Minería y de Alejandro Keller Hirsch como Gerente de Negocio Tratamiento y Energía.

El primero es Ingeniero Civil de la Universidad de Chile y cuenta con una destacada trayectoria en la dirección de empresas, desarrollo de negocios y liderazgo de equipos en sectores industriales y mineros. Su experiencia incluye cargos ejecutivos en compañías como Ambipar Environment Chile y Salfa Rent, entre otros, aportando con su experiencia en soluciones ambientales para la minería.

“Nuestro desafío es seguir consolidando a la compañía como un socio estratégico para la industria minera, acompañando a nuestros clientes en la transición hacia una gestión ambiental responsable, teniendo a la seguridad como eje central en nuestras operaciones”, indicó el profesional.

Alejandro Keller es Ingeniero Constructor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y posee amplia experiencia en proyectos de energía renovable y gestión de residuos. Ha ocupado cargos de responsabilidad en empresas como KDM, Recycling S.A. y Axxa Energía, liderando proyectos vinculados al biogás, energías fotovoltaicas y tratamiento de residuos.

“Es un honor integrarme al equipo y poner a disposición mi experiencia en gestión de residuos y valorización energética, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de soluciones sostenibles e innovadoras, aportando valor a nuestros clientes y comunidades donde operamos”, añadió el ejecutivo.

Con estas contrataciones, EBI Chile refuerza sus capacidades en dos líneas de negocios estratégicas, con el objetivo de consolidar su liderazgo en soluciones ambientales, alineadas con los desafíos de sostenibilidad que enfrenta el país.

PURANOTICIA