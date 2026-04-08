Dólar se desploma casi $30 en histórica apertura y marca su mayor caída desde 2023

Una jornada de fuertes ajustes vivió el mercado cambiario este miércoles, luego de que el dólar iniciara sus operaciones con un violento desplome cercano a los $29,6. A las 9:00 horas, la divisa se transaba en puntas de $890,3 vendedor y $889,8 comprador, registrando su retroceso más significativo desde noviembre de 2023, fecha en que la Reserva Federal detuvo las alzas de tasas ante la estabilización inflacionaria en EE.UU.

De acuerdo a lo reportado por Emol, el origen de esta tendencia bajista se vincula directamente con el panorama internacional. Felipe Sepúlveda, quien se desempeña como jefe de análisis para Admirals Latinoamérica, explicó que este comportamiento se da “en un contexto marcado por factores externos que generan un cambio abrupto en el sentimiento de mercado”.

En este escenario, el especialista subrayó que “el Dollar Index (DXY) cae con fuerza cerca de 1,10% hasta los 98,2 puntos, alcanzando mínimos de varias semanas”. Según el análisis de Sepúlveda, esta corrección en el valor de la moneda norteamericana se debe a una distensión en el plano global.

Específicamente, el analista sostuvo que “este retroceso responde principalmente a un giro en el escenario geopolítico, luego de que Estados Unidos, Irán e Israel avanzaran hacia un acuerdo temporal de alto al fuego por dos semanas, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz”.

A la par de los factores geopolíticos, el valor del metal rojo también jugó un rol crucial en el fortalecimiento de la moneda nacional. Sepúlveda remarcó que “el cobre -principal soporte del peso chileno- sube con fuerza un 3% hasta los US$5,76 la libra, alcanzando máximos de tres semanas”. Este incremento, añadió, se fundamenta en “la mejora en las expectativas de demanda global tras la desescalada del conflicto, sumado a menores presiones inflacionarias derivadas de la caída en los precios de la energía”.

Respecto a la coyuntura doméstica, se consignó que el IPC correspondiente al mes de marzo anotó un alza mensual del 1,0%, con presiones marcadas en los rubros de alimentos y transporte. No obstante, el experto de Admirals aclaró que “si bien este dato podría generar cierta cautela, su impacto queda completamente opacado por el fuerte cambio en el escenario externo”.

Finalmente, desde Capitaria, el analista Diego Montalbetti entregó una nota de prudencia frente al actual rally del peso. El profesional advirtió que “el mercado opera bajo un escenario de optimismo táctico, aunque con riesgos latentes, donde la evolución de la tregua geopolítica y los precios de los commodities seguirán siendo determinantes para la dirección del tipo de cambio”.

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