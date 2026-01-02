Dólar inicia 2026 por debajo de los $900 y toca su mínimo en más de un año

La fuerte caída del dólar en los últimos días provocó que la divisa iniciara 2026 por debajo de los $900, situándose en $898 comprador y vendedor poco antes de las 10:00 horas de este viernes.

Según Emol, este comportamiento se explica por factores externos que mantienen la atención de los inversionistas. Para Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, "en el plano externo, los inversionistas siguen atentos a los próximos datos macroeconómicos de Estados Unidos, en particular al informe de empleo de la próxima semana, que será clave para evaluar la fortaleza del mercado laboral y las perspectivas de tasas".

A ello se suma la incertidumbre sobre la conducción de la Reserva Federal, lo que refuerza la presión sobre la divisa.

"La expectativa por la definición del liderazgo de la Reserva Federal, con la posibilidad de un nombramiento más dovish por parte del presidente Donald Trump", añadió.

Como consecuencia de estos factores, el precio alcanzó su nivel más bajo en más de un año, desde el 30 de septiembre de 2024.

