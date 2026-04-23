Dirigentes de Pymes afirman que el Gobierno ratificó que impuesto corporativo será de 12,5% de forma permanente

El Presidente José Antonio Kast sostuvo en La Moneda una reunión con dirigentes de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y representantes del mundo emprendedor, en el contexto de la tramitación del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa impulsada por el Gobierno para acelerar la recuperación de las zonas afectadas y reactivar la economía.

Durante la jornada, el jefe de Estado no estuvo solo, ya que contó con la presencia de su comité de secretarios de Estado. Específicamente, participaron los titulares de las carteras de Interior, Claudio Alvarado; de Hacienda, Jorge Quiroz; de Economía, Daniel Mas; y de la Segegob, Mara Sedini.

Integrar la perspectiva de los gremios en el diseño de políticas públicas enfocadas en el repunte financiero fue uno de los ejes de la sesión. De este modo, la administración central aprovechó la instancia para consolidar su compromiso de potenciar tanto la inversión como el desarrollo del emprendimiento a nivel nacional.

Toda esta labor se enmarca dentro de un esfuerzo mayor que pretende propiciar un escenario adecuado para la generación de puestos de trabajo y el dinamismo comercial. Simultáneamente, la propuesta de la Ley de Reconstrucción Nacional tiene como propósito allanar el camino hacia la estabilidad financiera, fomentando un entorno más propicio para el crecimiento de las pymes en todo el territorio chileno.

La convocatoria reunió a una amplia gama de dirigentes del sector. Entre los asistentes destacaron Máximo Picallo Cerda, en representación de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA A.G.); Jorge Welch Morales, por la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH); y Marcos Veragua Contreras, perteneciente a la Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile. A ellos se sumaron Héctor Sandoval Gallegos, de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH C.G.), junto a Verónica Contreras Altamirano, delegada de la Confederación Nacional Gremial de Transporte Escolar y Turismo de Chile (CONFENTETUCH).

En su rol de vocero de la coordinadora de organizaciones de Pymes, Héctor Sandoval admitió ciertas inquietudes iniciales frente al texto legislativo de Reconstrucción. El dirigente gremial reconoció que “nos extrañó y nos preocupó mucho ver que había una rebaja de la tasa impositiva a las grandes empresas de 27% al 23% y no aparecía en ninguna parte la situación de las Pymes, que quedan en las mismas condiciones que estaban hasta el día de hoy, que es un 12,5% el año 2026 y 2027, y un aumento de al 28% el 2028, y al 25% el 2029”.

Frente a este escenario, el mismo portavoz valoró la respuesta del Ejecutivo durante la reunión, reiterando que el gobierno “ratificó el compromiso de campaña y de la primera reunión que tuvimos en la OPE hace un par de meses, en que el 12,5% en las pymes va a ser permanente”.

La lista de participantes en la sede de Gobierno se completó con la asistencia de Juan Mendiburu Azcarraga, de la Federación Chilena del Pan (FECHIPAN); Jaime Guazzini Narbona, de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR); y Juan Pablo Swett Amenábar, por parte de la Multigremial Nacional de Emprendedores. Igualmente, acudieron a la cita el director ejecutivo de la Multigremial, Álvaro Izquierdo Muñoz; el secretario ejecutivo de CONATACOCH, David Singh; el abogado asesor de organizaciones gremiales, Cristian Aste; y el representante de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio.

(Imagen: Presidencia)

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