Diputados de RN piden al gobierno que los subsidios por alza de las cuentas de la luz incorpore a la clase media

Diputados de Renovación Nacional oficiaron al Presidente Gabriel Boric y a los ministros de Hacienda, Desarrollo Social y Energía, para “facilitar el acceso al subsidio al consumo de electricidad previsto en la Ley General de Servicios Eléctricos”.

Según indicó Frank Sauerbaum, este documento que fue enviado en mayo aún no ha sido respondido por las autoridades de Gobierno.

El parlamentario mencionó que la estabilización de precios a que se llegó en su momento en conjunto con el Congreso, aprobó “120 millones de dólares para poder entregar subsidios. Lamentablemente, el gobierno ha anunciado justamente, lo que nosotros advertimos. El gobierno ha anunciado que el 40% más pobre (...) va a poder postular como requisito fundamental, pero además lo van a tener que hacer a través de internet postulando, y no automáticamente como está establecido en otros subsidios y en otros beneficios”.

En ese sentido, advirtió que, en los sectores rurales, apartados, será complejo postular por las dificultades para ingresar a internet y comentó que otro punto que les llama la atención, es que el primero pago del subsidio “se va a hacer en el mes de octubre”.

“Por lo tanto, julio, agosto, septiembre se van a tener que pagar cuentas completas y luego de eso se va a hacer la devolución y nosotros consideramos que los sectores más desposeídos no están en condiciones de pagar esta alza”, complementó.

En el oficio enviado, los legisladores además solicitaron “que los sectores de clase media pudieran postular. Aquí hay 120 millones de dólares que se van a poder recaudar justamente de esta alza que se va a entregar y se va a hacer a las empresas más grandes que consumen más, entre ellas las mineras y también una parte de esos recursos eran parte del Tesoro Público aprobado por esta Cámara de Diputados y por el Senado también”.

La diputada Sofía Cid aseguró que la región de Atacama y la Metropolitana serán “las más afectadas con el alza de las cuentas de la luz. La región de Atacama es una región minera, una región que además ha destacado por el gran aporte que hace de energías renovables no convencionales al sistema”.

La legisladora realizó un llamado “al ministro de Energía, al gobierno, a que también se haga cargo de eso, de poder compensar a las regiones”.

“Este gobierno siempre deja de lado a la clase media, a la gente que trabaja que muchas veces no recibe ningún subsidio pero que no está llegando a fin de mes porque también estamos enfrentando una crisis económica muy potente”, añadió.

Cid reiteró al Gobierno “que se haga cargo y también pedirle al ministro que no nos eche la culpa al Congreso porque (...) lo que él está diciendo es que no tiene ningún problema en ampliar los subsidios pero que depende del Congreso y eso no es así, es facultad específicamente del Ejecutivo”.

Finalmente, el diputado José Miguel Castro planteó que a la tarea de informar a las personas sobre la postulación al subsidio puedan sumarse los municipios, las transmisoras y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

“No necesariamente tener que postular o solamente postular a través de internet sino que también sean estas entidades las que colaboren y en ese sentido hacer un llamado a todos los alcaldes de este país para que puedan colaborar también con el ministerio y de esa forma llegar a la mayor cantidad de gente posible”, acotó.

