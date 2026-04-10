Desvinculaciones por necesidades de la empresa cayeron a un 16% durante enero

La tasa de desempleo del trimestre diciembre 2025-febrero 2026 alcanzó 8,3%, con la creación de 94.760 nuevos puestos de trabajo, apenas un alza anual de 1,01%, el menor incremento desde mediados de 2025, de acuerdo con el último registro del INE, que a su vez confirma la fragilidad del mercado laboral.

A esta tendencia se suma el Índice de Vacantes Laborales del Banco Central, que en marzo acumuló seis meses consecutivos de caídas anuales, con una contracción de 4,28% y un nivel de 67,3 puntos, el más bajo para ese mes desde 2024. El primer trimestre cerró con una baja de 5,59% anual, situando el índice en 63,9, el arranque más débil desde que existen registros.

En contraste, la Dirección del Trabajo entregó una señal positiva: los despidos por necesidad de la empresa disminuyeron en enero de 2026 un 15,9% anual, totalizando 42.657 casos, lo que además representa una baja de 5,8% respecto de diciembre. Sin embargo, el año 2025 cerró con 498 mil despidos, la cifra más alta desde los 680 mil de 2020, en plena pandemia.

Para los economistas, este indicador es clave para evaluar el empleo asalariado privado. Juan Bravo, director del OCEC-UDP, advirtió que “la caída de enero no necesariamente implica un cambio de tendencia. Para ello es necesario verificar que en los próximos meses se materialicen nuevas caídas, de lo contrario, puede ser simplemente un efecto puntual, en especial considerando que esto ocurre después de 10 meses de alza”, según consigna La Tercera.

El especialista agregó que “esto no cambia el escenario de debilidad del mercado laboral, pues el deterioro de la generación de empleo asalariado formal en el sector privado (…) obedece en mayor medida a que se ha desincentivado la creación de nuevos puestos de trabajo”.

Finalmente, Bravo proyectó que “todo indica un mercado laboral que no verá mejorías relevantes en 2026, en especial porque el crecimiento esperado es muy similar al que hubo en 2025”.

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