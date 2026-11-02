Desocupación de extranjeros en Chile cae a 7% durante el trimestre julio-septiembre

La tasa de desocupación de la población extranjera en Chile se situó en 7,0% durante el trimestre julio–septiembre de 2026, contrayéndose 0,5 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El descenso anual de la tasa de desocupación fue producto de la reducción de la fuerza de trabajo (-1,3%) mayor en magnitud a la presentada por la población ocupada (-0,8%); mientras que las personas desocupadas disminuyeron 8,0%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 79,6% y 74,0%, decreciendo 1,5 pp. y 1,0 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo registró un aumento de 8,3%.

La tasa de ocupación informal se situó en 31,4%, con un incremento de 2,2 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 31,9% y 30,9%, con variaciones de -1,1 pp. y 5,0 pp., respectivamente.

Cabe señalar que las personas extranjeras ocupadas informales aumentaron 6,9%, incididas principalmente por los hombres (14,3%).

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