Desistimientos de compras de viviendas caen en un 18% en 2025 por primera vez en tres años

Datos del departamento de estudios de la plataforma de venta y arriendo de propiedades Toctoc revelaron que los desistimientos de compra de casas y departamentos se redujeron cerca de un 18% en el año. Así, pasaron de 7.783 en 2024 a 6.420 en 2025.

Según consigna La Tercera, con estas cifras se rompe una racha de tres años consecutivos de alzas en los desistimientos, luego de los aumentos de 22,8% en 2022; 26,1% en 2023 y 20,8% en 2024.

En diciembre los desistimientos en la suma de departamentos y casas disminuyeron un 30%, al pasar de 702 en el 2024 a 499 en el último mes del 2025, de acuerdo a TocToc.

"El 2025 se consolidó como el año en que se normalizaron los compromisos de compra. Tras un periodo de alta volatilidad en las tasas y restricciones crediticias que dispararon las caídas de promesas en periodos anteriores, observamos una contracción significativa en los desistimientos tanto en departamentos como en casas, tendencia que se acentuó hacia diciembre", declaró Cristóbal Bravo, ejecutivo de Toctoc.

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, explicó que el alto nivel de desistimientos del 2024 se debió a que "muchas de las promesas de compraventa que se firmaron entre 2021 y 2022 que correspondían a proyectos en etapas iniciales de construcción fueron desistidas en 2024".

"Estas decisiones se explican porque dichas compras se realizaron en un escenario muy distinto al que se configuró posteriormente. Ya a fines de 2022 se consolidó un menor crecimiento económico, remuneraciones que no crecieron al ritmo de los costos de la economía y un contexto de mayor incertidumbre política y económica, marcado por los dos procesos constitucionales consecutivos", añadió.

En ese contexto, muchas personas vieron deteriorada su situación financiera, dejando de calificar para el crédito hipotecario o enfrentando dividendos considerablemente más altos que los originalmente proyectados, lo que terminó por hacer inviable mantener la promesa de compra.

