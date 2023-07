Desastres naturales dejaron pérdidas por US$1.000 millones en sector agrícola

Pérdidas por unos US$ 1.000 millones han provocado los “desastres naturales” lo que va corrido este año desde las regiones de Valparaíso y de Los Ríos según estimó la empresa de servicios inmobiliarios Colliers International.



Según publica El Mercurio, la consultora analizó las complejidades que han enfrentado los múltiples actores del rubro afectados por distintos siniestros en la zona centro sur del país durante este ejercicio. Las estimaciones consideran el impacto de los voraces incendios que se registraron en febrero, así como también los efectos de las inundaciones generadas por las intensas lluvias de fines de junio.



Rodrigo Gil, gerente del área de campos agrícolas de Colliers, señaló que estos eventos “han afectado de manera directa a miles de hectáreas destinadas a la explotación forestal y agrícola, causando importantes perdidas a pequeños, medianos y grandes agricultores”.



Gil detalló que luego del sistema frontal que se desplegó entre las regiones de Valparaíso y Biobío, proyectan un impacto entre 150.000 y 200.000 hectáreas dañadas promediando pérdidas entre los US$ 3.000 y US$5.000 por hectárea. Por lo que las pérdidas totales podrían alcanzar los US$ 300 millones.



“La región más afectada por las inundaciones desde el punto de vista agrícola es Maule, concentrando los daños en las comunas de Curepto y Licantén, con pérdidas que alcanzarían los US$ 150 millones repartidos en mermas, tanto en cultivos anuales y hortalizas como en especies frutales como cerezos y manzanos” dijo Gil.



Asimismo, sostuvo que la región de O’Higgins también “presentó pérdidas en suelos para hortalizas y plantaciones de cerezos y ciruelo, calculando una merma de US$ 80 millones, impactando principalmente a las comunas de Coltauco, Doñihue y San Vicente”, agregó.



Por otra parte, aseguró que a raíz de los episodios de incendios forestales, el impacto financiero ascendió a cerca de US$ 682 millones, considerando que se vieron dañadas unas 460.000 hectáreas entre las regiones del Maule y Los Ríos. “Un 60% correspondió a suelos de rulo (campos para la ganadería) con un valor estimado de US$ 300 por hectárea, un 38% a plantaciones forestales, con un valor proyectado de US$ 2.900 por hectárea y un 2% a pequeños agricultores, con un valor estimado para este tipo de suelo de US$10.000 por hectárea”, indicó.

PURANOTICIA