Correa Sutil se cuadra con la ministra Vivanco por fallo de Isapres y asegura que sólo "hay que devolverle lo mal cobrado a seis afiliados"

Una nueva arista del fallo de la Corte Suprema sobre las isapres fue la que abrió esta semana el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, quien a través de una columna de opinión entregó una nueva lectura de la sentencia del máximo tribunal.

El jurista entró al debate luego que la Tercera Sala expresara que no había "nada que aclarar" sobre lo dicho previamente por la ex vocera Ángela Vivanco, quien señaló que las isapres debían devolver los excesos cobrados sólo a los afiliados que las demandaron y no a todos, situación que generó un verdadero remezón político.

Ante ello, el ex Subsecretario del Interior durante el Gobierno de Ricardo Lagos comenzó expresando al sitio El Líbero que "yo leo y releo la sentencia, y digo que esto es claro, pero parece que estoy solo en esta interpretación". Esto, en alusión a que comparte lo dicho por Vivanco, asegurando que sólo serían seis los afiliados que demandaron.

"Hay que devolverle lo mal cobrado a seis afiliados. Del resto, tiene que hacerse cargo la política", dijo el profesional, agregando que "eso es legislar y será parte del razonamiento político, pero no en razón del cumplimiento del fallo, sino que en razón de lo que es justo". A ello sumó que "la sentencia está hablando en singular y no establece una regla general" y que "no puede entenderse este fallo como que tiene alcance general", cuestión de la que dijo que "es algo que entiendo clarito".

Correa Sutil prosiguió su análisis hablando del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien señaló que la devolución de excedentes es "para todos los afiliados a la isapre demandada". Al respecto, el militante de la DC comentó que "al Ministro de Justicia lo respeto mucho, pero creo que está profundamente equivocado cuando dice que la sentencia es general”. Y es que aseguró que "una sentencia de aplicación general tendría que disponer de manera claramente general en la parte dispositiva".

Su crítica continuó al señalar que "el ministro Cordero dice que se va a devolver con los excedentes, lo que me parece una burla para los cotizantes. La ley establece, con entera claridad, que los excedentes no son de la isapre, son del cotizante, por lo que decirle al cotizante que lo que le cobraron de más se lo van devolver con cargo a plata propia, me parece una burla escandalosa".

"Espero haber entendido mal al Ministro, pero si es así, se están burlando de los cotizantes. Espero que el Gobierno no quiera burlarse de los cotizantes", añadió.

Finalmente, cerró hablando sobre las responsabilidades en el tema, afirmando que ésta recae "obviamente en quienes conducen políticamente al país, los que fueron elegidos. ¿Cómo le van a pedir a los jueces que se hagan cargo de ese dilema? El dilema es político. El embrollo se arma porque se lee la sentencia en términos que la sentencia no dispone. Nadie me ha dicho, ‘Correa, estás leyendo mal la sentencia porque uno, dos o tres’".

PURANOTICIA