Coordinador Eléctrico Nacional cuestiona multa de la SEC por megacorte y pedirá que se revise la sanción

El Coordinador Eléctrico Nacional lamentó la multa de $21 millones que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) impuso a cada uno de sus consejeros por incumplimientos en el megacorte del 25 de febrero de 2025. Además, anunció que apelará a la medida.

Tras conocer la sanción, el organismo declaró que "ha coordinado en todo momento la operación de la línea Cardones–Polpaico en base a los criterios de seguridad que define la normativa vigente, como ha sido confirmado en los estudios técnicos y auditorías -nacionales e internacionales- que han estudiado el evento del 25 de febrero de 2025".

"El día del evento, la línea operaba con 1.800 MW, lo que está por debajo del límite que establecen todos los informes y estudios que son publicados anualmente por el Coordinador y comunicados a la autoridad para la operación de la línea, y que nunca han sido cuestionados en dicho aspecto por la SEC, las demás autoridades del sector ni las empresas coordinadas", añadió.

"Los límites operacionales se determinan en atención a lo dispuesto en la normativa dictada por la Comisión Nacional de Energía, no siendo posible para el Coordinador determinar una operación fuera de dichos estándares", agregó

"En consecuencia, el Consejo Directivo no comparte la sanción aplicada y solicitará la revisión a través de los recursos contemplados en la ley", anunció.

Finalmente, reafirmó "su compromiso con una operación segura, eficiente y con acceso abierto, y destaca que desde el evento se han realizado estudios técnicos nacionales e internacionales y se ha definido un plan de medidas que han llevado a tomar las acciones necesarias, dentro del ámbito de acción del Coordinador, para evitar que una situación de similares características se vuelva a repetir".

El Coordinador Eléctrico Nacional está encargado de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, que va entre Arica y Chiloé, con una extensión de más de 3.100 kilómetros de longitud. Fue creado por la Ley 20.936 como una Corporación Autónoma de Derecho Público sin fines de lucro, encargado de velar por la operación segura, a mínimo costo y con acceso abierto del sistema, entre otras funciones.

