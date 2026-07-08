Confirman nueva caída en el precio de los combustibles a partir de este jueves: diésel bajará $155 por litro

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó la baja en los precios de los combustibles, anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En su informe semanal de precios, la compañia informó los siguientes valores a partir de este jueves 9 de julio:

Gasolina de 93 octanos: -100,3 pesos por litro .

. Gasolina de 97 octanos: -99,8 pesos por litro .

. Kerosene: 0,0 pesos por litro .

. Diésel: -155,4 pesos por litro .

. GLP de uso vehicular: -22,1 pesos por litro.

Desde Enap señalaron en su informe que una de sus funciones principales es "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Agregaron también que "Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".

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