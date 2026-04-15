Con amplio respaldo: Senado ratifica a Osvaldo Adasme como nuevo integrante de la Comisión para el Mercado Financiero

El oficio presidencial que proponía a Osvaldo Adasme Donoso para integrar el consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) recibió luz verde por parte de la Sala del Senado.

Mediante un amplio consenso, la designación fue visada con 31 respaldos, tres votos en contra y dos abstenciones, paso que permite estructurar de forma definitiva la cúpula de la entidad tras su reciente cambio de presidencia.

La necesidad de buscar un nuevo integrante para el organismo surgió a raíz de la asunción de Catherine Tornel como presidenta de la CMF. Este movimiento interno generó una vacante en el consejo, forzando al Ejecutivo a proponer un nuevo nombre al Congreso.

Los antecedentes del procedimiento fueron detallados en el hemiciclo por Javier Macaya, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. El parlamentario rememoró que fue el pasado 7 de abril cuando el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, introdujo al postulante ante dicha instancia legislativa, oportunidad donde se evaluaron a fondo sus competencias y trayectoria.

Una vez concluida esa sesión de análisis, la comisión resolvió que Adasme contaba con todos los requisitos exigidos para asumir la responsabilidad, habilitando de esta manera su votación definitiva en la Sala.

No obstante, el debate no estuvo exento de reparos por parte de ciertos sectores de la oposición. Específicamente, los senadores Daniel Núñez y Diego Ibáñez expresaron su sorpresa frente a la nominación, argumentando que no existió un diálogo previo con sus respectivos comités para abordar una materia que catalogan como relevante.

Frente a estas críticas, la carta de La Moneda fue defendida por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García. Al solicitar la aprobación de los legisladores, el secretario de Estado aseguró que “aquí no ha habido ninguna consideración de tipo político, aquí lo que hubo es un funcionario de carrera, una persona de gran prestigio y tanto en la CMF como en el Ministerio de Hacienda se estima que es una persona que cumple todos los requisitos para el cargo”.

Respecto a su formación académica, el nuevo consejero es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y posee un magíster en Dirección de Empresas otorgado por el IEDE Business School. Su vínculo con el ámbito de la fiscalización financiera comenzó en 1990, año en que se integró como analista de riesgos a la entonces Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Desde entonces, ha escalado por múltiples posiciones a lo largo de su carrera, ejerciendo como jefe de grupo de analistas, jefe del Departamento de Supervisión y director de Supervisión. En el último tiempo, se desempeñaba como director general de Supervisión Prudencial.

Gracias a esta ratificación parlamentaria, la mesa directiva de la CMF vuelve a estar completa, justo en un escenario donde la institución mantiene un rol clave enfocado en la regulación y supervisión del sistema financiero del país.

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