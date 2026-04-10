Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Comisión para el Mercado Financiero alerta sobre tres aplicaciones no reguladas que ofrecen créditos usureros

Comisión para el Mercado Financiero alerta sobre tres aplicaciones no reguladas que ofrecen créditos usureros

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El organismo regulador alertó sobre plataformas no fiscalizadas que operan en Google Play y sitios web. Además, entregó recomendaciones para evitar fraudes financieros.

Comisión para el Mercado Financiero alerta sobre tres aplicaciones no reguladas que ofrecen créditos usureros
Viernes 10 de abril de 2026 23:18
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a usuarios y al público en general sobre tres aplicaciones no reguladas por la CMF y que ofrecen créditos usureros.

Además, el organismo presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables de dichas Aplicaciones.

Estas aplicaciones, que pueden ser descargadas en Google Play y a través de portales web, son las siguientes:

  • "App Luca Dinero"
  • "App Nexcash"
  •  "App Luca Rápida"

La CMF recordó que, en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF.

Asimismo, aconsejó revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.

PURANOTICIA

Cargar comentarios