Comercio exterior de Chile marcó récord en enero alcanzando los US$18.041 millones

En enero de 2026, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$18.041 millones, con un incremento del 3,1% con respecto a igual mes del año 2025 (+US$ 550 millones), con lo cual acumuló 17 meses de alzas sucesivas.

De esta manera, Chile superó por primera vez la barrera de los US$18 mil millones en enero, según destacó l Informe Mensual del Comercio Exterior elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

Respecto a las exportaciones de bienes, según el estudio de la Subrei, estas sumaron US$ 10.680 millones, con un crecimiento del 8,5% (+US$ 840 millones), el mayor monto en la historia para el primer mes de un año.

Según el estudio de la Subrei a nivel de rubros, las exportaciones de la minería se elevaron hasta los US$ 5.558 millones, lo que reflejó un alza de 12,1% en comparación con igual período de 2025 (+US$ 601 millones), logrando su propio récord de ventas al exterior.

De acuerdo al informe, el dinamismo exhibido por el mayor rubro exportador del país fue sustentado por el cobre, que sumó retornos por US$ 4.546 millones, lo que significó un avance anual de 7,9% (+US$ 332 millones), con alzas en las ventas al exterior tanto de cátodos como de concentrados.

