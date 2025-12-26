Codelco y SQM definen al directorio que tendrá la mayor empresa de litio en Chile

Los directorios de Codelco y SQM están preparando el cierre de la asociación acordada en sus líneas gruesas en diciembre de 2023, firmada en mayo de 2024 y cuya fecha límite de materialización es el 31 de diciembre próximo, para la explotación del litio en el Salar de Atacama, región de Antofagasta.

Ante la inminencia del plazo, los directorios de ambas compañías se han reunido para zanjar los últimos detalles. Las empresas deben aprobar la fusión entre SQM Salar, la titular del contrato de arrendamiento con Corfo hasta 2030, y Minera Tarar, la filial de Codelco que tiene el contrato hasta 2060.

Además, deben aprobar los nuevos estatutos de la empresa más grande del país para la explotación del litio; un pacto de accionista que regule las relaciones entre las partes; y la definición de su estratégico y debutante gobierno corporativo, el que representará a cada compañía.

En la compleja arquitectura del negocio, Codelco tendrá la mayoría de las acciones -un 50% + 1-, pero SQM tendrá la preeminencia en el poder político hasta 2030. A partir de 2031, Codelco será el controlador, designando a cuatro de siete directores.

Pero en la etapa uno, las partes decidieron que el directorio de la nueva empresa tendrá seis integrantes y que Codelco y SQM podrán designar a tres miembros cada uno. El presidente será nominado por la estatal y el vicepresidente, por SQM.

Los directorios de ambas compañías ya resolvieron quiénes serán sus representantes en la nueva empresa, pero lo comunicarán solo una vez que la fusión despeje su último obstáculo: aunque la Contraloría General de la República tomó razón de los cambios contractuales sometidos por Corfo para el diseño del negocio, formuló condiciones que están en vías de solución.

Con la venia final de la Contraloría, las empresas anunciarán la firma de los documentos finales y los nombres escogidos para la nueva empresa, que tendrá entre sus nombres posibles a Nova Andino Litio y Andes Lithium, denominaciones inscritas por Codelco en diversos registros de propiedad intelectual. El nuevo directorio tendrá un ingeniero comercial de la Universidad de Chile, cuatro ingenieros civiles industriales de la Universidad Católica y una abogada.

LOS TRES DE CODELCO

Codelco tiene nueve directores y su mesa resolvió que serán tres de ellos quienes se incorporen al gobierno corporativo de la nueva empresa que se creará con SQM como socio.

El primero es su presidente, Máximo Pacheco (72 años), ex ejecutivo de International Paper y exministro de Energía de Michelle Bachelet, timonel de Codelco desde mayo de 2022.

Al directorio se integrará también la abogada Josefina Montenegro (49), ex superintendenta de quiebras, hoy directora de empresas como Cencosud, Invercap, Camanchaca y Sky Airline, quien también está en Codelco desde mayo de 2022. Será la única mujer del directorio de la nueva empresa.

El tercer director propuesto para la nueva empresa es Alfredo Moreno, empresario, ex ministro de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Obras Públicas en los gobiernos de Sebastián Piñera, quien tiene una larga trayectoria empresarial: antes fue director de Banco de Chile y hoy ocupa un asiento en Falabella. Su elección permite incorporar a alguien de sensibilidad de derecha a la nueva empresa.

“Los directores durarán en sus cargos por un período de dos años, al final del cual deberán ser renovados totalmente, pudiendo ser reelegidos indefinidamente”, dice el borrador de estatutos de la nueva sociedad divulgado por las partes el año pasado.

LOS TRES DE SQM

SQM, en tanto, tiene un directorio de ocho integrantes, tres de los cuales son electos por el grupo Pampa, que controla Julio Ponce Lerou; tres por la china Tianqi; uno por la japonesa Kowa; y el último, por los accionistas minoritarios.

Pampa hoy elige a Gina Ocqueteau, presidenta de SQM; Hernán Büchi y Patricio Contesse Fica. Tianqi tiene al australiano Ashley Ozols, el socio de Asset Chile Georges De Bourguignon y el abogado chino Xu Tieying. Kowa elige a Gonzalo Guerrero, hoy vicepresidente de SQM, y los minoritarios a Antonio Gil.

La mesa, sin embargo, decidió que ninguno de ellos, a diferencia de Codelco, será director de la nueva sociedad conjunta con SQM. Tampoco puede serlo Julio Ponce, su hermano Eugenio, asesor de SQM, ni sus hijos: tienen prohibido estar en SQM o en SQM Salar hasta 2030, tras los cambios que en 2018 el grupo pactó con Eduardo Bitran, entonces a cargo de la Corfo.

Sí llegará su gerente general: Ricardo Ramos, ingeniero civil industrial, en el cargo desde 2019, quien fue el principal negociador de la millonaria alianza con Codelco por parte de SQM. Ramos es una persona de confianza de Ponce y está en SQM desde 1989. Ramos (61 años) tomaría la vicepresidencia de la nueva compañía.

Junto a él llegarán dos ejecutivos externos, que tienen un punto en común con Ramos: todos coincidieron en los pasillos de ingeniería civil industrial en la Universidad Católica a mediados de los años ochenta. Y tienen casi la misma edad.

Los dos nuevos directores externos, designados por SQM, están hoy en el mundo del retail: Hernán Uribe Gabler, presidente de Ripley Corp., y Manuel Ovalle Edwards, director de Mall Plaza.

