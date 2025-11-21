Codelco y Grupo Adani de India firman acuerdo para explorar proyectos de cobre en Chile

Codelco y Kutch Copper Ltd (KCL), filial de Adani Enterprises Limited -parte del Grupo Adani de India- firmaron un Memorándum de Entendimiento (MoU por su sigla en inglés) para la exploración de tres proyectos de cobre cercanos a reconocidos distritos mineros como Sierra Gorda y Diego de Almagro, en las regiones de Antofagasta y Atacama.

El acuerdo no vinculante contempla el intercambio de información técnica y legal sobre estos proyectos; establece condiciones para que KCL realice un due diligence a estas iniciativas, y aspectos comerciales necesarios para potenciales desarrollos conjuntos, con el objetivo común de generar valor para ambas organizaciones y contribuir a la cadena de suministro global de cobre.

“Este acuerdo refleja el compromiso de Codelco con las asociaciones público-privadas, que fomentan la creación de valor y ayudan a compartir los riesgos de inversión, además de aportar a nuestra producción y desarrollo futuro. Juntos, pretendemos aprovechar nuestra experiencia combinada para satisfacer la creciente demanda global de cobre de manera sostenible”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Vinay Prakash, CEO de Recursos Naturales de Adani, agregó que “al combinar la infraestructura de clase mundial de Adani y la experiencia inigualable de Codelco en minería de cobre, estamos creando un modelo colaborativo transfronterizo que garantizará el suministro de cobre a largo plazo para la India mientras promueve el desarrollo sostenible a nivel global”.

Ambos líderes recordaron que las expectativas mundiales apuntan a que la demanda de cobre crezca 50% a 2040 debido a la electrificación y la expansión de las energías renovables, por lo que esta potencial asociación contribuirá a satisfacer las cadenas de suministro de minerales críticos, al tiempo que promueve un crecimiento económico sostenible para ambos países.

CONTINUIDAD EN LA COLABORACIÓN

El MoU entre Codelco y la filial de Adani da continuidad al anuncio previo de este año en que ambos acordaron el suministro de concentrados de cobre para la fundición de última generación que el grupo está construyendo en Mundra, al oeste del país asiático, que tendrá una capacidad prevista de un millón de toneladas anuales.

En abril pasado, Máximo Pacheco se reunió con el presidente del Grupo Adani, Gautam Adani, en la sede principal de la compañía en Ahmedabad, y ambos líderes discutieron oportunidades de colaboración.

Esta asociación busca ser una alternativa para asegurar un suministro de cobre a largo plazo para el rápido crecimiento económico de India, apoyando infraestructuras, vehículos eléctricos y proyectos de energía limpia.

