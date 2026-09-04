Codelco logra reubicar a 1.782 trabajadores tras suspensión de Andes Norte en El Teniente

A un mes del anuncio de suspensión del proyecto Andes Norte de División El Teniente, ejecutivos de Codelco se reunieron con autoridades y parlamentarios de la región de O'Higgins, además de representantes de empresas y trabajadores contratistas, para presentar un plan de mitigación destinado a reducir el impacto de la medida en el empleo.

En el marco de este plan, la compañía informó que logró generar alternativas de reincorporación para 1.782 personas, cifra equivalente al 72% de la dotación objetivo de 2.460 trabajadores.

Inicialmente, se había estimado en 3.118 el número total de desvinculaciones. Sin embargo, Codelco explicó que esa cifra incluía trabajadores cuyos contratos expiraban de manera programada durante julio y agosto, además de personas que presentaron su renuncia voluntaria.

De esta manera, la empresa precisó que los 1.782 trabajadores comenzarán a integrarse paulatinamente a partir del 7 de septiembre a labores relacionadas con sus áreas de experiencia y conocimiento. Entre las iniciativas consideradas se encuentran Proyecto Diamante, la recuperación de áreas productivas y servicios transversales de la Vicepresidencia de Proyectos.

En tanto, 678 trabajadores, equivalentes al 28% de la dotación objetivo de 2.460 personas, aún no han sido reubicados. Según informó Codelco, estos trabajadores mantendrán su condición de suspendidos, pero continuarán recibiendo sus remuneraciones en el corto plazo. Paralelamente, la compañía mantiene la revisión de iniciativas que puedan permitir nuevas reubicaciones.

"Desde el primer día hemos enfatizado el resguardo de la seguridad de las personas como objetivo principal de esta decisión. No obstante, también nos concentramos en la búsqueda de alternativas concretas para proteger el empleo. Los resultados alcanzados nos permiten asegurar que una parte importante de los trabajadores afectados contará con una opción de continuidad laboral en actividades donde su experiencia y conocimiento aportan valor al desarrollo de la división y de la Corporación", destacó Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco.

Desde la compañía recordaron que la suspensión de Andes Norte respondió exclusivamente a razones preventivas de seguridad, a partir de nuevos antecedentes técnicos relacionados con el fenómeno de sismicidad profunda que se encuentra en estudio.

Codelco señaló que, desde el inicio del proceso, se trabajó de manera paralela en alternativas destinadas a reducir el impacto laboral de la suspensión del proyecto.

Asimismo, los representantes de la empresa reiteraron que la medida se limita exclusivamente a las actividades de desarrollo y construcción de Andes Norte y que no afecta la continuidad operacional del resto de la División El Teniente.

Las autoridades de la región de O'Higgins valoraron la instancia de diálogo y actualización, mientras que Codelco reafirmó su compromiso de mantener una comunicación permanente con los distintos actores de la región sobre el avance de las medidas implementadas y la evolución de los estudios técnicos relacionados con Andes Norte.

PURANOTICIA