Codelco acuerda citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para abordar inconsistencias de las cifras de producción entre 2024 y 2025

El directorio de Codelco acordó citar a una Junta Extraordinaria de Accionistas el próximo 5 de noviembre, la que se realizará en dependencias de la Corporación.

La convocatoria fue solicitada por los ministros de Hacienda y Minería, Jorge Quiroz y Daniel Mas respectivamente, quienes actúan como delegados de S.E. el Presidente de la República en su calidad de accionista de Codelco.

La solicitud se fundamenta en la necesidad de conocer y analizar los antecedentes relacionados con las inconsistencias detectadas en las cifras de producción correspondientes a 2024 y 2025.

En ese contexto, la Corporación ha instruido auditorías destinadas a identificar el origen de estas inconsistencias y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

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