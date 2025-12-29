CMF sanciona a expresidente y a exgerente general de Clínica Las Condes por ejecutar un acuerdo sin acta firmada

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó la sanción de censura al exgerente general, Jerónimo García, y el expresidente, Alejandro Gil, de la Clínica Las Condes por ejecutar un acuerdo de directorio antes de la aprobación del acta.

El organismo afirmó infringieron los artículos 41, 48 y 50 de la Ley N°18.046 y el artículo 85 de su Reglamento, “al ejecutar un acuerdo del directorio de Clínica Las Condes S.A. sin contar con el acta aprobada ni autorización unánime del directorio para ejecutarlo antes”.

Asimismo, explicaron que las “personas sancionadas ejecutaron un acuerdo de directorio, sin que el acta hubiese sido debidamente firmada por los directores asistentes a dicha sesión, lo que introduce un riesgo en el gobierno corporativo de la sociedad, al ejecutar decisiones institucionales sin el debido respaldo”.

PURANOTICIA