CMF alerta sobre entidades que ofrecen créditos a través de sitios web: presentó denuncias por presuntos delitos de estafa

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alerta a usuarios y al público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación del organismo, se trata de entidades que, aparentando ser supervisadas por la CMF, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados.

Por dicho motivo, la CMF presentó denuncias ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por el presunto delito de estafa, en contra de las siguientes entidades:

https://nordsee-cl.com/, (Cooperativa Nordsee Capital, imitadora de Administradora de Fondos de Inversión Nordsee Capital Management S.A.).

https://agentediversa.cl/, (Fundación Agente Diversa).

https://chilecoop.com, (Coop Avanza).

https://credilaunch.cl/, (Credilaunch).

http://partnersfinancial-cl.com, (Partners Financial, imitadora de EPG Partners).

Imitadora de Gestora La Avanzada S.A. (Opera mediante Facebook).

La CMF recordó que en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF, revisar las alertas realizadas por la CMF y otros reguladores extranjeros sobre entidades o actividades no reguladas y otros consejos importantes para la protección de inversionistas, asegurados y clientes financieros.

