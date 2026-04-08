Claro deberá devolver más de $200 millones por cobros indebidos de roaming a casi 19 mil clientes

A través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) gestionado por el Sernac, la operadora de telecomunicaciones Claro Chile se comprometió a indemnizar a un grupo de 18.948 clientes de postpago. Los afectados sufrieron cobros injustificados por servicios de roaming internacional en Argentina durante un periodo que se extendió desde agosto de 2020 hasta junio de 2024.

Como resultado de este proceso, la firma restituirá los montos cobrados de manera indebida, sumando los reajustes e intereses correspondientes. Esta medida implica un desembolso total de $201.718.008, cifra que será distribuida entre el universo de consumidores perjudicados. La cuantía exacta que recibirá cada usuario estará determinada por la frecuencia, el tiempo de permanencia y la cantidad de viajes realizados al país trasandino en el lapso señalado.

Respecto a la modalidad de pago, las devoluciones se ejecutarán de forma automática mediante un abono en un máximo de 6 boletas, evitando que los usuarios deban realizar trámites adicionales. En caso de existir un saldo a favor tras este proceso, el dinero será transferido a la cuenta bancaria del beneficiario o, de no ser posible, se emitirá un vale vista nominativo.

El Sernac también estableció que Claro deberá implementar medidas para asegurar que los afectados estén debidamente informados sobre esta solución. Paralelamente, la compañía se comprometió a certificar, mediante una auditoría externa, que sus servicios móviles cumplen estrictamente con la norma técnica de la Subtel sobre el funcionamiento del roaming internacional a precio local entre Chile y Argentina.

DETALLES DE LAS FORMAS DE PAGO

Al ejecutar las restituciones, se aplicarán distintos protocolos según la situación contractual y financiera del beneficiario:

Clientes vigentes sin deuda: El monto se descontará automáticamente de sus facturas, con un límite de 6 boletas.

El monto se descontará automáticamente de sus facturas, con un límite de 6 boletas. Clientes vigentes con deuda: El dinero se abonará al saldo adeudado. Si existe un excedente, se aplicará a las boletas siguientes (máximo 6).

El dinero se abonará al saldo adeudado. Si existe un excedente, se aplicará a las boletas siguientes (máximo 6). No clientes sin deuda: Para quienes ya no pertenecen a la compañía, el pago se realizará vía transferencia bancaria (cuenta registrada o CuentaRUT) o vale vista.

Para quienes ya no pertenecen a la compañía, el pago se realizará vía transferencia bancaria (cuenta registrada o CuentaRUT) o vale vista. No clientes con deuda: La compensación cubrirá primero la deuda pendiente y cualquier diferencial será entregado por transferencia o vale vista.

Adicionalmente, la empresa compensará a 20 consumidores bajo el concepto de "costo de reclamo". Se trata de personas que presentaron quejas formales ante el Servicio por estos cobros indebidos hasta el 26 de marzo del presente año. Todo el proceso de implementación será supervisado por una entidad auditora externa para garantizar su cumplimiento.

Este conflicto tiene su origen en la norma técnica N° 1.395, dictada por la Subtel el 28 de agosto de 2020. Dicha normativa, enmarcada en el Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Argentina, eliminó los recargos por roaming, obligando a las operadoras a cobrar precio local por el uso de servicios móviles entre ambos países, una disposición que afecta a todas las compañías del mercado nacional.

PURANOTICIA