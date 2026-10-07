Cifra récord: Tesorería recauda más de $307 mil millones mediante cobranza al segmento de grandes deudores

Un significativo avance en la efectividad del cobro de la deuda fiscal registró la Tesorería General de la República (TGR) durante los últimos meses.

Entre enero y septiembre de este año, las acciones de cobranza dirigidas al segmento de grandes deudores permitieron recaudar $307.000 millones, lo que representa un incremento de 13,4% en comparación con el mismo período de 2025 (equivalente a $41.000 millones adicionales) y un crecimiento superior al 19% respecto de 2024 (casi $58.000 millones adicionales).

Este resultado surge de la optimización del modelo de cobranza ejecutiva aplicado por la División de Cobranza de TGR, que ha priorizado el embargo y retención electrónica de activos financieros líquidos en contribuyentes de alto patrimonio.

“Aunque este segmento representa cerca del 10% del total de deudores vigentes del Fisco, concentra aproximadamente el 60% de la recaudación total obtenida por las unidades especializadas de TGR a nivel nacional, lo que justifica la adecuada focalización de la estrategia de cobranza institucional”, explicó el jefe de la División de Cobranzas, Aquiles Jara.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

A la gestión focalizada se suma el impulso de la Ley de Cumplimiento Tributario, cuya implementación durante el presente año ha permitido modernizar las distintas etapas del proceso de cobro ejecutivo.

“Herramientas como la notificación electrónica de demandas y la retención automatizada de activos bancarios, han reducido de forma relevante los tiempos de tramitación, optimizando el uso de los recursos públicos y otorgando mayor celeridad a la recuperación de acreencias fiscales”, puntualizó Aquiles Jara.

Luego destacó que “la combinación entre una gestión de cobranza inteligente y focalizada, sumada al uso intensivo de tecnologías digitales, ha robustecido la capacidad de TGR para recuperar deudas fiscales, lo cual repercute directamente en el financiamiento de las políticas públicas”.

“Con esta estrategia, TGR continúa consolidando un modelo de cobranza moderno y adaptado a las exigencias actuales, promoviendo el cumplimiento tributario y asegurando la correcta recuperación de los créditos fiscales en beneficio de toda la ciudadanía”, concluyó el directivo.

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