ChileDay en Madrid: Biministro Mas llama a los empresarios españoles a ser "protagonistas de la próxima modernización" del país

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, participó en una nueva versión del ChileDay en Madrid, donde expuso ante autoridades, inversionistas, empresarios y representantes del sector financiero las razones por las que el país vuelve a ser una plataforma competitiva para la inversión extranjera.

En la instancia, Mas afirmó que “Chile está de vuelta, no venimos solamente a mostrar un país atractivo, venimos a mostrar un país que decidió volver a crecer, decidió volver a invertir, permitiendo generar empleo y Atransformarles la vida a los chilenos”.

Además, dio a conocer que para el período 2026–2029 se proyecta una inversión de US$ 95.149 millones, de los cuales el 74% corresponde a capital extranjero.

Junto con ello, destacan el desempeño del Servicio de Evaluación Ambiental durante los primeros seis meses de esta administración y la aceleración en la resolución de proyectos por parte del Comité de Ministros.

“El inversionista no necesita que el Estado le garantice el éxito. Necesita que no se cambien las reglas a la mitad del juego”, afirmó el biministro, quien agregó que el mandato del Presidente José Kast es contar con un Estado facilitador.

En materia sectorial, la autoridad se refirió a las ventajas competitivas en minería, turismo, energía, infraestructura y logística, vivienda, industria alimenticia y economía digital.

En minería, Chile concentra el 18% de las reservas mundiales de cobre y el 23% de la producción global. El secretario de Estado destacó una cartera de inversión de US$ 105.000 millones para la próxima década y un gasto anual de US$ 20.000 millones de las compañías en servicios, maquinaria y tecnologías, junto con la apertura de la exploración y el desarrollo de proveedores.

En relación con el turismo, Mas apuntó a que el sector hoy representa cerca del 3% del PIB y emplea a 700 mil personas. “Con mucha humildad creemos que acá tenemos un sector que podemos hacer crecer en forma relevante. Y qué mejor que invitar a los españoles a que participen con nosotros”, indicó la autoridad, quien recordó que Chile acumula 41 reconocimientos World Travel Awards y cuenta con 46 parques nacionales, además de una treintena de hoteles actualmente en construcción.

Finalmente, el secretario de Estado se dirigió al empresariado español. “Ustedes ayudaron a construir una etapa extraordinaria de modernización de Chile hace algunas décadas. Queremos también que estén muy presentes y que sean protagonistas de la próxima. Vengan a Chile, inviertan, asóciense, recorran nuestras regiones”, manifestó.

“Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo y sin empleo no hay progreso social sostenible. Por eso vuelvo a la frase con la que partí: Chile está de vuelta. No significa que resolvimos todos nuestros problemas, significa que este gobierno decidió enfrentarlos y volver a avanzar”, concluyó.

(Imagen: Ministerio de Economía)

PURANOTICIA