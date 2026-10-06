Todos los fondos de pensiones cerraron septiembre con pérdidas: Tipo E lideró la caída

Un entorno internacional desfavorable para la renta fija y mixto para la renta variable, pero principalmente el magro desempeño del mercado nacional de deuda y accionario, son los factores detrás de la caída generalizada de los fondos de pensiones chilenos en septiembre pasado.

De acuerdo con los datos reportados por la Superintendencia de Pensiones (SP), en septiembre de 2026 la rentabilidad de los Fondos Tipo D y E fue la más golpeada por las pérdidas de las inversiones en renta fija local y la Bolsa chilena, llevándolos a cerrar con caídas en términos reales de 4,19% y 4,92%, respectivamente.

En el caso del Fondo Tipo C, que cerró con un retroceso de 3,10%, y del Fondo Tipo B, cuya baja de 1,23%, también influyeron de manera importante los retornos negativos de las inversiones en instrumentos extranjeros de renta fija afectados por tasas de interés al alza.

Además, en septiembre pasado las tasas de interés de los títulos de deuda local se movieron al alza y una dinámica similar se dio en las principales economías del planeta en respuesta a señales inflacionarias mayores, dado el impacto que está teniendo la guerra en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo y sus derivados, entre otros factores. Ese escenario alcista de tasas castigó de manera importante la rentabilidad de los Fondos B, C, D y E por la vía de las pérdidas de capital.

Respecto del Fondo Tipo A, que terminó con una baja mensual de 0,65%, si bien fue afectado por el retorno negativo de las inversiones en acciones locales e instrumentos extranjeros de renta fija, eso fue parcialmente compensado por las ganancias de las inversiones en renta variable extranjera.

De hecho, aun cuando en septiembre 2026 las acciones locales medidas por el IPSA cayeron 3,40% y en la mayoría de los mercados internacionales hubo resultados negativos, la depreciación del peso chileno respecto de las principales monedas extranjeras ayudó a las inversiones de los fondos sin cobertura cambiaria.

Como referencia, en septiembre 2026 el índice MSCI mundial enfrentó una caída en dólares de 1,50% y el dólar estadounidense se apreció un 4,44% respecto del peso chileno.

Al cierre del último mes, los activos previsionales totalizan 5.565,75 millones de Unidades de Fomento, cifra equivalente a US$ 235.469,75 millones.

PURANOTICIA