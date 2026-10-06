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Ingreso disponible de los hogares crece 4,2% anual en el segundo trimestre y ahorro baja a 5,5% del PIB

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Según el Banco Central, el aumento de los salarios impulsó las rentas familiares, pero un mayor consumo redujo la capacidad de ahorro. Asimismo, la riqueza financiera neta subió a 124,8% del PIB por los fondos de pensiones, mientras que la deuda llegó al 46,0% del PIB.

Ingreso disponible de los hogares crece 4,2% anual en el segundo trimestre y ahorro baja a 5,5% del PIB
Martes 6 de octubre de 2026 09:46
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El Banco Central informó que, de acuerdo con las Cuentas Nacionales correspondientes al segundo trimestre de 2026, el ingreso disponible bruto de los hogares creció 4,2% anual respecto del mismo periodo del año anterior.

Según el instituto emisor, este resultado se explicó principalmente por las rentas de la producción —salarios e ingresos de trabajadores independientes—, que aumentaron 4,4% anual y aportaron 3,7 puntos porcentuales (pp) al crecimiento. A ello se sumaron las rentas de la propiedad, con una contribución positiva de 0,9 pp., y las transferencias corrientes, que aportaron 0,1 pp.

Sin embargo, el crecimiento del ingreso disponible, frente a una expansión de 4,9% anual del consumo final efectivo, determinó que la tasa de ahorro de los hogares se situara en 5,5% del PIB, lo que representa una disminución de 0,1 pp. respecto de marzo de 2026.

Por su parte, la tasa de inversión bruta y las transferencias de capital se mantuvieron estables, por lo que los hogares alcanzaron una capacidad de financiamiento equivalente al 3,6% del PIB, cifra inferior en 0,1 pp. a la registrada durante el trimestre anterior.

Desde la perspectiva financiera, la menor capacidad de financiamiento se reflejó en un aumento en la contratación de pasivos, principalmente a través de préstamos de largo plazo. Asimismo, aunque en menor medida, se observó una mayor adquisición de activos, concentrada principalmente en cuotas de fondos del mercado monetario y no monetario.

En cuanto al balance, los hogares situaron su riqueza financiera neta en 124,8% del PIB, cifra superior en 3,3 pp. a la registrada al cierre anterior. Este incremento se explicó, en gran medida, por el aumento de los saldos de los fondos de pensiones, asociado a la rentabilidad positiva de las bolsas internacionales y a las nuevas inversiones realizadas durante el periodo.

Por último, la deuda total de los hogares alcanzó el 46,0% del PIB, aumentando en 0,2 pp. respecto de marzo de 2026, debido al mayor saldo de los préstamos bancarios, principalmente hipotecarios.

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