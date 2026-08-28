Chile y Argentina aprueban protocolos para impulsar tres proyectos mineros en la frontera compartida

El ministro (s) de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y el subsecretario de Minería, Álvaro González, participaron en una nueva sesión de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera Argentino-Chilena, instancia destinada a fortalecer la cooperación entre ambos países en materia minera.

Durante la reunión, Chile y Argentina aprobaron los protocolos de operación para los proyectos mineros Vicuña, NexoAndino y Filo Sur, iniciativa que busca facilitar el desarrollo de operaciones mineras en zonas fronterizas compartidas.

Por parte de Argentina, participaron el secretario de Minería, Luis Lucero, y el director de Integración Económica Latinoamericana y el Caribe, Marcos Stancanelli.

"Chile y Argentina no solo comparten una historia común, sino también una extensa frontera, lo que nos convierte en socios naturales", expresó el canciller subrogante.

En esa línea, destacó el potencial de la cooperación bilateral y de los recursos existentes en la zona fronteriza.

"Los grandes recursos mineros existentes en esa zona, el trabajo conjunto y la colaboración coordinada gracias a la reactivación de esta comisión, serán claves para continuar repotenciando la minería en las zonas fronterizas y permitirán abrir grandes oportunidades de crecimiento para ambos países", añadió.

FRONTERA ENTRE ATACAMA Y SAN JUAN

Los protocolos aprobados establecen condiciones específicas para facilitar el desarrollo integrado de proyectos cuyos yacimientos se extienden a ambos lados de la frontera entre Chile y Argentina.

En particular, los proyectos contemplados en esta instancia se encuentran ubicados en la Provincia de San Juan, en Argentina, y la región de Atacama, en Chile.

El acuerdo representa un nuevo avance en la implementación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre ambos países, y busca facilitar la ejecución coordinada de iniciativas mineras en territorios fronterizos, fortaleciendo la cooperación bilateral en un sector considerado estratégico para ambas economías.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

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