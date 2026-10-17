Chile impulsa exportación frutícola a Estados Unidos en la feria IFPA 2026

Estados Unidos es el segundo principal destino de las exportaciones frutícolas chilenas. En la feria IFPA Global Produce & Floral Show 2026, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, destacó la demanda por fruta nacional y llamó a agilizar los procesos sanitarios para facilitar los envíos.

“Chile está presente en la feria frutícola más importante de Estados Unidos, donde se muestra no solamente la calidad de nuestros productos, sino también la seriedad de nuestro mercado exportador”, explicó el subsecretario Venezian.

Contó que “hemos tenido reuniones con nuestras contrapartes, con el USDA, con importadores, exportadores y con consumidores, obviamente, que están planteando las nuevas demandas de este mercado creciente, de este mercado americano que quiere fruta chilena de calidad”.

La autoridad participó en el encuentro, realizado en Orlando, Florida, con representantes de la industria internacional de frutas, hortalizas y flores frescas. La feria, organizada por la International Fresh Produce Association (IFPA), proyecta cerca de 20 mil asistentes, más de 1.100 expositores y participantes de más de 70 países.

En ese escenario, Venezian sostuvo que el país debe responder a los cambios en las preferencias de los consumidores y facilitar la apertura de nuevas oportunidades comerciales.

“Tenemos que adaptarnos a los nuevos consumos, y una gran forma de poder proyectarse es, como Ministerio de Agricultura, interactuar y ser el facilitador que necesita el mercado exportador chileno en materia de apertura de nuevos negocios y nuevas modalidades en Estados Unidos”, aseguró la autoridad

El subsecretario también apuntó a la necesidad de reducir los tiempos de los procedimientos sanitarios que permiten el ingreso de los productos chilenos al mercado estadounidense.

“Han sido reuniones muy provechosas. Los importadores requieren de nuestra fruta. Como Ministerio de Agricultura, tenemos que agilizar nuestros procesos sanitarios con nuestra contraparte americana, de tal manera que no sea una problemática para el sector productor nacional despachar y acortar los tiempos. Así que debemos seguir produciendo calidad, inocuidad y, obviamente, con una garantía sanitaria que nos abre las puertas al mundo”, agregó.

EE.UU. GRAN MERCADO

Durante la temporada 2025/26, Estados Unidos concentró el 47% del valor exportado por Chile en uva de mesa y el 39% de los envíos de arándanos frescos, consolidándose como un destino relevante para la producción nacional.

En el mismo período, las exportaciones chilenas de fruta alcanzaron US$9.950 millones FOB, de los cuales US$6.591 millones correspondieron a fruta fresca.

La feria también abre oportunidades para el sector florícola, en particular para las exportaciones de peonías y material de propagación ornamental. En 2025, los envíos chilenos de productos florícolas y ornamentales a Estados Unidos sumaron US$15,6 millones FOB.

La agenda de Venezian incluyó reuniones bilaterales y sectoriales con representantes públicos y privados, con foco en las condiciones de acceso comercial y sanitario y en la diversificación de mercados para los productos agrícolas chilenos.

Como parte de su visita a Estados Unidos, el subsecretario también participó esta semana en el Chile Wine Fest, realizado en Miami. La actividad reunió a 25 viñas nacionales para presentar la diversidad vitivinícola chilena y generar nuevos contactos comerciales.

PURANOTICIA