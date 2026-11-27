El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realizó un estudio exploratorio sobre el mercado de fertilización asistida en Chile, a través del cual identificó diversos hallazgos y barreras que afectan a los consumidores al momento de acceder a este tipo de prestaciones.

Desde 2020, el organismo ha recibido 32 reclamos relacionados con este mercado, los que se distribuyen de la siguiente manera:

El 56,25% de los reclamos se concentra en aseguradoras, isapres y clínicas.

El 43,75% corresponde a centros de medicina reproductiva y prestadores de servicios vinculados a las prestaciones de este mercado.

El estudio tuvo como objetivo caracterizar, desde una perspectiva exploratoria, el funcionamiento de este sector bajo el enfoque de los derechos de los consumidores, considerando distintos aspectos relacionados con la oferta de servicios, los precios referenciales y el marco regulatorio vigente.

Asimismo, buscó visibilizar las principales barreras que enfrentan los consumidores, entre ellas, la complejidad técnica de los procedimientos, la existencia de distintos cuerpos regulatorios, la falta de información, la diversidad de tratamientos y la escasa claridad en la publicación de precios en los sitios web de las clínicas. Todo ello pone de relieve la importancia del derecho a la salud y a la información.

Para el desarrollo del análisis, el Sernac consideró un universo de 19 clínicas especializadas en fertilización asistida y medicina reproductiva en Chile, cuyo funcionamiento y oferta fueron monitoreados desde 2024 hasta la fecha.

La oferta de reproducción asistida comprende desde intervenciones de baja complejidad, como la inseminación intrauterina (IIU), hasta procedimientos de mayor complejidad, entre ellos, la fecundación in vitro (FIV), la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), la transferencia embrionaria y la criopreservación de gametos y embriones.

Estas técnicas se clasifican de acuerdo con su complejidad biomédica, grado de invasividad y requerimientos tecnológicos, factores que también inciden en las características y condiciones de cada prestación.

CONCLUSIONES

Entre los principales resultados, el estudio exploratorio identificó diversas dificultades que afectan a los consumidores de este mercado, destacando la falta de claridad en los precios publicados en los sitios web de las clínicas, la dispersión normativa, la diversidad de procedimientos y la insuficiente entrega de información oportuna y relevante por parte de clínicas y centros especializados en fertilidad.

Si bien existen distintas disposiciones sanitarias y normas generales, contenidas en diversos cuerpos legales y reglamentarios aplicables al sector salud, el análisis advierte una falta de sistematización normativa que permita garantizar una entrega de información más clara, eficaz y oportuna para los consumidores.

En ese sentido, actualmente en Chile existe normativa específica, que resulta aplicable y puede ser fiscalizada por los organismos correspondientes. Sin embargo, debido a su dispersión, los consumidores no logran acceder a ella de manera clara y oportuna para ejercer sus derechos. Este es el principal desafío identificado, y no otro, menos aún en lo relativo a los mecanismos de resguardo ante eventuales conflictos de consumo.

Finalmente, el Sernac destacó la importancia de este tipo de estudios para visibilizar las brechas existentes y relevar la necesidad de que quienes recurren a servicios de reproducción asistida puedan acceder a información suficiente, clara y oportuna. Esto les permitiría comparar alternativas, anticipar los costos de los tratamientos y tomar decisiones de manera informada y autónoma.

PURANOTICIA