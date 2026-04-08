CFA advierte ante la Comisión de Hacienda del Senado que el estrés fiscal se ha profundizado en los últimos años

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó este miércoles a la Comisión de Hacienda del Senado su más reciente informe de Balance Estructural y nivel prudente de deuda, en el que se analizan las proyecciones fiscales para el período 2026-2030, elaboradas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025.

A la instancia, en representación del Consejo, asistieron su presidenta, Paula Benavides; y su vicepresidente, Sebastián Izquierdo.

Al respecto, el Consejo destacó que para 2026 la Dipres proyecta un incumplimiento de la meta vigente de BE, con un déficit de 2,7% del PIB, en lugar de 1,1% del PIB.

Asimismo, advirtió que para el período 2027-2030 la Dipres estima déficits estructurales persistentes, los que se reducirían desde 2,1% del PIB en 2027 a 1,1% en 2030, “sin converger al equilibrio y dejando un nulo espacio de gasto adicional respecto de lo ya comprometido”.

En este contexto, el CFA aseguró que la posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde 2008, enfrentando hoy una situación de estrés fiscal que se ha prolongado y profundizado en los últimos años, con nulas holguras en el mediano plazo; un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral definido como prudente y fondos soberanos en niveles muy inferiores a los recomendados por organismos internacionales.

"Estamos en el momento de ejecutar medidas que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada”, dijo Benavides.

En ese sentido, la presidenta del CFA enfatizó: “La sostenibilidad fiscal juega un rol central para asegurar y mejorar el bienestar de la población, ya que entre otros aspectos se relaciona con: un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada; una inflación baja y estable”

Agregó que “la sostenibilidad de las políticas sociales; disposición de fondos soberanos para afrontar shocks transitorios adversos de gran magnitud y acceso a financiamiento a costos razonables, es decir, contar con la posibilidad de actuar en forma contracíclica con mayor flexibilidad”.

Y señaló que “en caso de que la senda de consolidación fiscal se siga postergando, nos podríamos quedar sin espacios para absorber shocks adversos a nivel global, con impactos en el empleo, la inflación y la sostenibilidad de políticas públicas”.

En este contexto, sostuvo que “es imprescindible construir un diagnóstico común acerca de nuestra situación fiscal actual y, sobre esa base, generar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se materialice y se concrete en las decisiones que adopte en el futuro tanto el Ejecutivo como el Legislativo”.

Para ello, Benavides indicó que se debiese abordar una consolidación fiscal a mediano plazo considerando una combinación equilibrada en cuatro dimensiones:

Aumentar el crecimiento tendencial de la economía. Generar nuevas fuentes de ingresos fiscales. Disminuir la evasión y elusión tributaria. Mayor eficiencia o ajustes en el gasto.

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