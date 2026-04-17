Carlos Maldonado fue designado como nuevo Consejero de BancoEstado para el período 2026-2030

En medio de una etapa de renovación institucional, el Presidente José Antonio Kast, designó al abogado Carlos Maldonado Curti como nuevo integrante del Consejo Directivo de BancoEstado.

La oficialización de este cargo, que se extenderá durante el período 2026-2030, fue comunicada por la propia entidad financiera la jornada de este jueves 16 de abril.

De esta manera, el profesional pasará a integrar la cúpula de la institución estatal. Dicha mesa es encabezada actualmente por su presidente, Mario Farren, y cuenta además con la participación de Paulina Yazigi como vicepresidenta, así como de Edith Signé, quien ejerce como directora laboral en representación de los trabajadores.

El arribo del nuevo directivo se produce en paralelo al término de las funciones de otros tres miembros del consejo: Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora. Frente a estas partidas, que abren un nuevo ciclo en la gobernanza del banco estatal, la firma valoró públicamente a los profesionales salientes por su “destacado desempeño y compromiso”, deseándoles éxito en sus próximos desafíos.

Al anunciar la designación, desde la corporación financiera destacaron la trayectoria y la experiencia en el sector público que posee el abogado de la Universidad de Chile. Dentro de su currículum, resalta su paso por la administración de Michelle Bachelet, donde ocupó los cargos de ministro de Justicia y subsecretario general de Gobierno. Previamente, en el gobierno de Ricardo Lagos, estuvo a cargo de liderar la implementación de la Reforma Procesal Penal.

A esto se suman diversas asesorías en materias de políticas públicas realizadas tanto en Chile como en el extranjero, consolidando así un perfil técnico y político.

Cabe recordar que el nombre del exsecretario de Estado ya había estado presente en el proceso de conformación del actual gobierno, momento en el cual fue considerado para asumir la subsecretaría de Derechos Humanos.

Todo este movimiento de piezas, marcado por la llegada de Maldonado y la salida de tres miembros, configura un escenario de reconfiguración institucional en BancoEstado. El objetivo central de estos cambios apunta a fortalecer su dirección estratégica en un período clave para la entidad.

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