Carga movilizada por puertos de la región de Valparaíso aumentó un 2,3% durante septiembre

El total de carga movilizada y manipulada por puertos de la región de Valparaíso aumentó un 2,3% durante septiembre, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el noveno mes del año, se registraron 3,93 millones de toneladas tratadas en los puertos y terminales regionales. Un descenso de 0,65 millones de toneladas comparada con el mes anterior, lo que implicó una caída de 14,2%, según consignó el Portal Portuario.

En el acumulado de 2025 se han movilizado 37,80 millones de toneladas de carga, lo que significó un aumento de 4,2%, lo que se tradujo en 1,51 millones de toneladas más en comparación a igual período del año anterior.

La carga total embarcada fue de 1,21 millones de toneladas, un decrecimiento de 5,5% equivalente a 0,07 millones de toneladas menos en relación a 2024. En comparación con el mes anterior, se presentó una variación negativa de 6,4%.

La carga embarcada al exterior fue de 1,01 millones de toneladas, un descenso de 1,1% en relación a septiembre de 2024. En comparación al mes inmediatamente hubo un retroceso de 6,4%, con menos 0,07 millones de toneladas.

Los servicios de cabotaje embarcados totalizaron 0,20 millones de toneladas, un 23,3% menos a igual mes de 2024.

En tanto, la carga total desembarcada fue de 2,66 millones de toneladas, un aumento de 5,3% en comparación al mismo mes del año pasado. Comparado con el mes anterior, esta cifra significó un descenso de 18,2%.

Los desembarques desde el exterior totalizaron 2,62 millones de toneladas, lo que fue una cantidad mayor en 5,4% en contraste a lo ocurrido en igual mes de 2024.

La carga por cabotaje desembarcada movilizó 0,04 millones de toneladas durante septiembre, lo que llevó a un descenso de 1,5% en su variación anual.

En relación a la carga manipulada, se movilizaron 0,06 millones de toneladas para el mes de septiembre, registrando una variación positiva de 87,2%. En comparación con agosto de 2025, se presentó un ascenso de 78,6%.

TIPOS DE CARGA

En cuanto al total correspondiente a comercio exterior, la carga contenerizada representó el 54,4%, alcanzando 1,97 millones de toneladas, registrando una variación positiva de 17,6% en contraste a igual mes del año anterior.

Del total de carga contenerizada, el 44,2% correspondió a exportaciones, equivalente a 0,87 millones de toneladas, mientras que el 55,8% fue por concepto de importaciones, registrando 1,10 millones de toneladas para este período.

Los otros tipos de carga movilizada alcanzaron en conjunto un total de 1,65 millones de toneladas, un 45,6% del total de comercio exterior, con un descenso de 9,5% alcanzando una baja de 0,17 millones de toneladas a lo anotado en septiembre de 2024.

El acumulado del año alcanzó 16,95 millones de toneladas, cifra que aumentó 4,1% en comparación a lo registrado el año pasado.

La carga a granel líquido-gaseoso alcanzó los 0,88 millones de toneladas, representando 24,2% del comercio exterior, registrando un decrecimiento de 8,8% y sumando 0,06 millones de toneladas en comparación al mismo período de 2024.

La carga correspondiente a granel sólido alcanzó 0,52 millones de toneladas, representando el 14,3% de lo movilizado, registrando un descenso de 15,1%, restando 0,09 millones de toneladas en contraste con el año pasado.

La carga suelta o general totalizó 0,25 millones de toneladas y representó 7,0% del comercio exterior, creciendo 1,8% en contraste a lo ocurrido en septiembre de 2024.

CONTENEDORES

En septiembre de 2025, los contenedores movilizados y manipulados alcanzaron 263.198 TEU, creciendo 42,9% respecto a igual período del año anterior, equivalente a un ascenso de 79.005 TEU.

En comparación a septiembre del año pasado, los contenedores de 40 pies anotaron una variación positiva de 41,9%, sumando 34.313 unidades, mientras que los recipientes de carga de 20 pies crecieron 51,2%, lo que significó 10.379 unidades más.

En relación al acumulado del año 2025, las cajas metálicas alcanzaron un total de 2.189.295 TEU, lo que es equivalente a un ascenso de 16,7%. Los recipientes de 40 pies presentaron una variación acumulada positiva de 17,9%, mientras que los de 20 pies registraron un alza acumulado de 7,5%.

PURANOTICIA