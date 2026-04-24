Canciller Pérez Mackenna y la subrei Estévez se reunieron con empresarios de Chile y Bolivia en La Paz y Santa Cruz de la Sierra

Con el propósito de fomentar inéditas opciones de inversión y negocios, además de robustecer los vínculos comerciales bilaterales, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, lideraron una serie de citas con líderes empresariales chilenos y bolivianos. Las actividades se desarrollaron en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

La primera parada tuvo lugar en la sede de la Cancillería boliviana ubicada en La Paz. En dicho recinto gubernamental, los personeros nacionales se hicieron parte de una cumbre empresarial que congregó tanto a representantes del mundo privado como a diversas autoridades de ambas naciones.

Durante su intervención en la capital boliviana, el titular de Relaciones Exteriores, Pérez Mackenna, manifestó: "Afirmo nuestro compromiso de seguir trabajando con decisión y visión estratégica hacia una relación renovada, centrada en resultados concretos en comercio e inversión. Esperamos continuar promoviendo alianzas con empresarios bolivianos que impulsen el crecimiento en ambos países, en línea con el mandato de nuestros compatriotas de avanzar hacia un mayor desarrollo económico".

A su turno, la subsecretaria Estévez valoró el diálogo generado en la cita diplomática, asegurando que "fue una instancia muy valiosa para intercambiar visiones sobre el comercio bilateral y, sobre todo, para identificar oportunidades concretas en inversión, facilitación del comercio y encadenamientos productivos. Existe un espacio relevante para profundizar nuestra relación económica con Bolivia y avanzar hacia una asociación más integrada entre países vecinos".

La agenda continuó más tarde en Santa Cruz de la Sierra, donde ambas autoridades chilenas asistieron a una segunda reunión de negocios. Este evento fue coordinado en conjunto con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), logrando convocar nuevamente a delegados del sector privado y autoridades de los dos territorios bajo una dinámica de conversación directa.

El formato de la jornada contempló diversos discursos por parte de los líderes empresariales y gubernamentales presentes. Sumado a ello, se habilitó un bloque de preguntas y respuestas diseñado específicamente para analizar las oportunidades y los retos que enfrenta el crecimiento de la inversión y el intercambio comercial.

Al hacer un balance de esta segunda actividad, la subsecretaria Estévez señaló: "Hemos visto una muy buena disposición tanto del sector público como del sector privado de Chile y Bolivia para estrechar lazos y avanzar en alianzas concretas. Esto abre oportunidades para impulsar el desarrollo económico, fortalecer la integración productiva y generar beneficios directos para las personas en ambos países".

Cabe destacar que todos estos encuentros corporativos se enmarcan dentro de un programa de trabajo mucho más extenso. Dicha hoja de ruta tiene como meta principal consolidar los nexos económico-comerciales entre Bolivia y Chile, poniendo especial énfasis en la generación de nuevas alternativas de inversión, la agilización del comercio y la integración de sus procesos productivos.

(Imagen: Cancillería)

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