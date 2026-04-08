Canciller Pérez Mackenna espera cerrar este año el Acuerdo de Asociación Económica Integral con India

En un esfuerzo por fortalecer y diversificar el comercio exterior de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo una videoconferencia con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, para impulsar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambas naciones.

Al respecto, el canciller señaló que "estamos esperanzados en poder cerrar este acuerdo este año; sería un hito histórico en las relaciones de Chile con Asia, complementando nuestra presencia en China, Japón y la República de Corea”.

“India se ha convertido en un socio estratégico para Chile, con el cual nuestro intercambio comercial creció cerca de un 50% el año pasado. Con más de 1.400 millones de habitantes será la tercera economía del mundo para 2030, por lo que asociarnos a esta potencia en este minuto nos abre un mundo de oportunidades, y hoy solamente recibe el 3,7% de nuestras exportaciones”, recordó.

Luego de cuatro rondas de negociaciones, los equipos técnicos de ambos países han logrado avances.

En este sentido, la subsecretaria Estévez se reunió también en las últimas semanas con el ministro Goyal, así como con el secretario del Departamento de Comercio de India, Rajesh Agrawal.

India se ha consolidado como uno de los mercados prioritarios para la diversificación de exportaciones chilenas y actualmente se posiciona como el séptimo socio comercial de Chile, con un intercambio que superó los US$ 5.500 millones en 2025. El comercio bilateral se concentra en productos como cobre, celulosa y alimentos, y presenta un alto potencial de crecimiento.

El primer paso que fortaleció el intercambio comercial y económico entre Chile e India fue el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP), que entró en vigor en 2007, instrumento que fue ampliado en 2017.

(Imagen: Cancillería)

PURANOTICIA