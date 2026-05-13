Canciller anuncia una visa de negocios expedita para empresarios indios que quieran invertir en Chile

El canciller Francisco Pérez Mackenna sostuvo una reunión con el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, a quien anunció la entrada en funcionamiento de una visa de negocios para ciudadanos de India, que permitirá atraer más comercio e inversión de dicho país.

La autoridad nacional declaró que "hemos dado un nuevo paso concreto y decisivo en nuestras relaciones con India, con la implementación de la visa de entrada múltiple para empresarios de este país, que ya está disponible para ser solicitada para quienes quieran ir a hacer negocios a Chile y también por profesionales y técnicos que van a apoyar empresas indias. Este mecanismo es una clara muestra del compromiso de nuestro país con la promoción del comercio y la inversión”.

La visa de negocios para ciudadanos indios tiene una duración de dos años durante los cuales se permite múltiples entradas a Chile por un periodo de hasta 90 días. Su tramitación es más eficiente ya que tiene tiempos de respuesta más acotados y se evitan trámites repetitivos. De esta forma, se espera facilitar el ingreso de empresarios, profesionales, técnicos y trabajadores vinculados a actividades empresariales para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

Actualmente, Chile cuenta con dos oficinas consulares en India -el Consulado General en Mumbai y la sección consular en Nueva Delhi- que, en conjunto, procesan unas 2.000 solicitudes de preautorizaciones o visados al año.

El objetivo es incrementar las actuales cifras de inversión del país asiático en Chile. India registra inversiones acumuladas en el país por US$ 643 millones.

El anuncio se da en el marco de la gira de las autoridades chilenas a India, país con el cual se busca acelerar las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) durante este año, además de abrir mercados para las exportaciones chilenas y atraer inversores.

“India se ha ido posicionando como uno de los socios más estratégicos para Chile. Solo en 2025, nuestro intercambio comercial superó los US$ 5.600 millones y durante el primer trimestre de este año nuestras exportaciones crecieron más de 200%. Es por eso que vemos una gran oportunidad para seguir fortaleciendo esta relación, tanto en comercio como en inversión”, explicó la subsecretaria Paula Estévez.

Durante la reunión, el canciller invitó al ministro de Asuntos Exteriores de India a visitar Chile junto a una delegación de empresarios.

OTRO ENCUENTRO

Posteriormente, el ministro Pérez Mackenna y la subsecretaria Estévez sostuvieron una positiva segunda reunión con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal. Estuvieron acompañados por la delegación de empresarios chilenos de diversos sectores, como vitivinícola y frutícola, y representantes empresariales de India, de los sectores automotriz, tecnológico y farmacéutico.

En el encuentro se abordaron las oportunidades para profundizar el comercio bilateral, con especial foco en el desarrollo de la industria de minerales críticos, alimentos y tecnología.

La delegación empresarial chilena estuvo integrada por Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile; Diego Torres, director Internacional de Sofofa; Alfonso Undurraga, presidente de Vinos de Chile; Juan Manuel Mira, presidente de ChileAlimentos; Rodrigo Bustos, director de Asia de AquaChile; y Javier Montes, director de ventas de Asia, MENA y Oceanía de CMPC.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

PURANOTICIA