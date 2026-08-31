Caída en la minería y manufactura arrastró al Índice de Producción Industrial a un -5,1% en julio

Una variación interanual de -5,1% registró en julio de 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI), debido a la incidencia negativa de dos de los tres sectores que lo componen, según informó esta la mañana de este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El principal impacto provino de la actividad minera. El Índice de Producción Minera (IPMin) disminuyó 7,2% en doce meses, producto de una menor actividad en la minería metálica, que registró una caída de 10,7% y restó 9,301 puntos porcentuales (pp.) a la variación del índice.

Este resultado estuvo determinado por un descenso en la extracción y procesamiento de cobre, principal factor detrás del retroceso de la producción minera durante el período.

Por su parte, el Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó una disminución interanual de 4,9%, explicada principalmente por la menor actividad registrada en la fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo.

En particular, esta división anotó una caída de 25,9% en doce meses, restando 1,003 pp. a la variación del índice general.

En contraste con los resultados de la minería y la manufactura, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) registró un crecimiento de 0,3% respecto de julio de 2025, debido a una mayor actividad en dos de las tres actividades que lo componen.

Dentro de este sector destacó la electricidad, que aumentó 0,8% y aportó 0,635 pp. a la variación del índice, impulsada por una mayor generación eléctrica, especialmente aquella proveniente de centrales hidráulicas.

De esta manera, el resultado de julio estuvo marcado principalmente por la contracción de la producción minera y manufacturera, mientras que el crecimiento registrado en electricidad, gas y agua no fue suficiente para compensar la caída de los otros dos sectores.

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