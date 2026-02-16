"Boom" de las cerezas en China se acaba por sobreoferta

En el Año Nuevo Chino, que comienza el día martes, era tradicional regalar cerezas, pero las primeras conclusiones del mercado chileno sobre la actual temporada apuntan a que se acabó la época de bonanza para la fruta estrella del país.

Según informa El Mercurio, si bien los volúmenes despachados se ubicarán por debajo a lo embarcado en la temporada 2024-2025, actores del sector afirman que los precios volvieron a estar por debajo de lo pagado en campañas anteriores, por lo que no son pocos los productores que tendrán cifras negativas en sus balances.

Algunos hablan de que los precios históricos que se pagaban en China, el principal destino de esta fruta, no volverán debido a la sobreoferta de cerezas chilenas. Bajo este panorama, conocedores del rubro indican que el mercado chileno entrará a un período de ajuste en las superficies plantadas que podría durar varios años, tal como ocurrió con otras especies como los arándanos o las uvas, luego de crecer de manera acelerada durante los últimos años.

“Se acabó el súper ciclo, y esos precios históricos ya no van a volver. Con márgenes más apretados, hay que empezar a plantearse bien si va a seguir siendo negocio para aquellos productores que produzcan menos de 10.000 kilos o 12.000 kilos por hectárea”, dice Patricio Bravo, gerente general de Agrícola Don Fortunato.

Bravo asegura que la sobreoferta de cerezas chilenas en China terminó pegando a lo “novedoso” que era regalar esta fruta en ese país, sobre todo antes del Año Nuevo Chino cuando más se obsequia en el país asiático.

Lo anterior, terminó afectando la dinámica de precios: “Los últimos cinco años fueron muy buenos y contra todo pronóstico, a medida que la oferta aumentaba el precio subía más que dicha oferta (...) Sin embargo, ya nos enfrentamos a un escenario donde la oferta sobrepasó totalmente la demanda, entonces la caída de los precios fue más dramática”.

Una mirada que comparte Juan Pablo Subercaseaux, académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. “Podemos concluir que estamos con una sobreoferta y que, desde que subimos de los 85 millones de cajas a las 125 millones de cajas, nos golpeó muy fuerte en el tema precio”, asegura.

Subercaseaux sostiene que si bien este escenario podría estar “agravado por la situación económica en China y por otras mil cosas, pero todo se reduce a la oferta y demanda (...) Cuando pones más cerezas de lo que la demanda exige, se revienta el mercado”.

El académico enfatiza que este período de menores retornos también ha ocurrido con otras especies frutícolas como los arándanos, uvas, kiwis, entre otras, particularmente cuando Chile enfrentó una fuerte competencia con la irrupción de otros países.

No obstante, aclara que el caso de las cerezas es distinto: “Chile produce el 95% de la cereza de contraestación. No se metió otro país aportando un volumen importante que reventó un mercado (...) Esto fue un autogol”.

FUERTE CAÍDA DE PRECIOS

En el mercado señalan que varios productores vieron una oportunidad de negocio cuando los retornos eran de unos US$ 3 a US$ 4,5 por kilo, otros ingresaron cuando los valores eran cercanos a US$ 6 por kilo. No obstante, actores del sector indican que actualmente esos precios disminuyeron drásticamente.

“Hay que acostumbrarse a la nueva realidad de precio, que estará en torno a US$ 1,50 y US$ 2,50 por kilo. El productor que no pueda afrontar esos costos está condenado a desaparecer”, afirma Bravo.

Para Isabel Widmer, gerente general de Abud & Cía., esta segunda temporada de bajos precios fue un “golpe económico” en el sector. “Nos asusta que con una producción de excelente calidad y calibre, los precios no estén acompañando”.

Widmer indicó que uno de los problemas en el sector fue pensar que “la demanda china era ilimitada”, por lo que se plantaron demasiadas hectáreas para responder a esa tendencia. Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), a nivel nacional existirían 77.765 hectáreas de cerezos plantados, un 16,4% del total de la superficie de especies frutícolas. Hace 10 años, se registraban 24.498 hectáreas en todo el país.

Ahora, la ejecutiva estimó que “se acabó esta bonanza de este gran ciclo de la cereza”. En ese sentido, sostuvo que “el mercado se tiene que ajustar y probablemente en 5 años más volverá a ser una especie rentable, pero en menor medida”.

Bajo este escenario, en la industria aseguran que los retornos promedio a los productores se desplomaron. Conocedores de la actividad aseguran que la rentabilidad llegó a ser US$ 40.000 por hectárea en la zona central del país durante el peak del negocio exportador de cerezas. Actualmente, dichos retornos alcanzan los US$ 8.000 por hectárea.

Desde el Comité de Cerezas de Frutas de Chile, su directora ejecutiva, Claudia Soler, señaló que “la cereza está entrando en una etapa de mayor madurez. Ha dejado de comportarse como un negocio excepcional y pasa a ser una industria estable y competitiva, donde la rentabilidad dependerá cada vez más de la calidad, la diferenciación, la eficiencia productiva y el trabajo coordinado entre los distintos actores”.

Dentro del balance que realizan en el gremio, Soler señaló que “China se mantuvo como principal destino, con 98,9 millones de cajas. Aunque su participación bajó de 92% a 87%, lo que refleja avances concretos en diversificación de mercados”.

NUEVA REALIDAD

Especialistas señalan que a la fecha no se avizora que el panorama para las cerezas chilenas mejore en el corto plazo, puesto que las perspectivas apuntan a que la producción alcance las 145 millones de cajas en la próxima temporada.

Juan Pablo Subercaseaux plantea que el mercado debe aplicar fuertes medidas para enfrentar este escenario de bajos retornos. “Lo que hay que hacer acá es volver a 85 millones de cajas. Es decir, necesitamos arrancar más de 30.000 hectáreas de cerezas”. Y remarca: “Hay que convencernos de que están sobrando hectáreas y que no todos tienen ventajas competitivas para sortear este vendaval”.

