Boom de autos eléctricos en Chile: Ventas se disparan un 148% ante imparable alza de las bencinas

Impulsada por el encarecimiento superior al 30% que han registrado el diésel y las bencinas durante las últimas semanas, la comercialización de vehículos nuevos livianos y medianos de cero y bajas emisiones experimentó una expansión de 148% durante marzo. En dicho mes, se inscribieron 5.893 unidades, anotando alzas en todas sus categorías.

Un cambio de comportamiento relevante por parte de los consumidores se está evidenciando ante el mayor costo de uso de los automóviles a combustión. Así lo detalló la Asociación Nacional Automotriz de Chile, entidad que reportó un total de 11.910 unidades comercializadas de vehículos electrificados enchufables y no enchufables en lo que va del año. Esta cifra representa un crecimiento de 94,1% al compararse con igual período de 2025.

El interés por estas alternativas es evidente: a partir del 25 de marzo, las cotizaciones por vehículos de nuevas energías se han incrementado en más de 300%. Este fenómeno se explica por el equilibrio que ofrecen estos modelos entre practicidad, autonomía y eficiencia.

Al analizar las cifras, destaca nítidamente el rendimiento de los vehículos electrificados no enchufables, segmento que agrupa a los microhíbridos e híbridos. En lo que va del año, esta categoría acumuló un aumento de 83,3%, totalizando 8.498 unidades.

Desglosando este último grupo, los microhíbridos registraron un alza de 74,1% al alcanzar las 4.833 unidades. Por su parte, los híbridos convencionales mostraron un crecimiento de 97,1% con 3.665 unidades. De este modo, se consolidan por ahora como la puerta de entrada más masiva a las nuevas tecnologías de propulsión, ya que permiten ahorrar entre un 30 y hasta 40% del consumo de combustible en un uso mixto que combina carretera y ciudad.

Por otro lado, los vehículos electrificados enchufables (BEV, PHEV y PEREV) llegaron a las 3.412 unidades, anotando un crecimiento acumulado de 127,2%. Si bien durante marzo específicamente tuvieron un salto de 237,9%, esta tecnología sigue representando un bajo porcentaje dentro del mercado nacional: sólo un 4,6% del total de vehículos vendidos este año corresponde a electrificados enchufables.

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