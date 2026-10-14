Black Friday Chile 2026 confirma fecha y abre convocatoria con tarifa preferencial para Pymes y emprendedores

Finalizada la exitosa edición del Cyber Day, los creadores de Black Friday Chile anunciaron oficialmente la fecha de desarrollo de su edición 2026, la cual se llevará a cabo desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre hasta el lunes 30 de noviembre. El hito comercial promete reunir a cientos de marcas y registrar miles de transacciones a través de su plataforma oficial.

Tras 14 años de trayectoria impulsando la fecha en el país, el portal oficial (www.blackfriday.cl) se ha consolidado como un punto neurálgico para el comercio electrónico, conectando a los consumidores con ofertas verificadas en diversas categorías como tecnología, vestuario, zapatillas, viajes, deportes, hogar y mucho más.

Conscientes de la necesidad de apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, los organizadores anunciaron una convocatoria anticipada que incluye un pack especial para emprendedores por debajo de los $300.000. Esta tarifa preferencial no sólo les permite estar presentes en el sitio web oficial, sino que les entrega un kit completo de herramientas digitales (toolkit) con sellos y elementos de marca para potenciar sus campañas promocionales con la autoridad del evento oficial.

Los creadores de Black Friday Chile, Miguel Leighton y Michel Paris, destacaron que "en esta decimocuarta edición llegamos con la convicción de que Black Friday es mucho más que un evento de cuatro días; es un impulso para la digitalización y el crecimiento de las empresas en Chile. Queremos derribar el mito de que participar en una plataforma de esta magnitud es inalcanzable para un negocio pequeño. Somos una Pyme hecha por personas que trabajan para potenciar a otras empresas, y por eso abrimos las puertas con un precio de entrada accesible para que ningún emprendedor se quede fuera del evento que más ventas genera en el año”.

“Nuestra plataforma recibe alrededor de 500.000 visitas por campaña. Lo que le entregamos a los emprendedores es autoridad y confianza: la posibilidad de estar en una gran vitrina digital donde el usuario entra buscando activamente comprar y descubrir nuevas marcas. Les enseñamos a prepararse con tiempo para las fechas comerciales y a estructurar ofertas reales que impacten a sus clientes”, agregaron los organizadores de la edición local del Black Friday.

Las marcas, Pymes y emprendedores que deseen formar parte de la nómina oficial y aprovechar la vitrina del evento de e-commerce más esperado del año, ya pueden revisar los requisitos de postulación e inscribirse a través del sitio web oficial en https://www.blackfriday.cl/ o escribir directamente al correo contacto@blackfriday.cl.

PURANOTICIA