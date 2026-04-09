Biministro Mas profundiza críticas a Codelco y alerta que "está teniendo serios problemas de producción"

El biministro de Economía y Energía, Daniel Mas, volvió a cuestionar el desempeño de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), señalando que la estatal enfrenta problemas de producción, sobrecostos en proyectos estructurales y un creciente escrutinio público por el uso de recursos.

Durante una entrevista concedida a radio Infinita, el secretario de Estado abordó la situación de la cuprífera y detalló que "ayer estábamos invitados a la comisión de Minería de la Cámara de Diputados y lo planteé, pero también me permitieron ir un poquito más profundo: Codelco y la institucionalidad minera en general, y lo voy a ampliar de Codelco, está teniendo serios problemas de producción".

Para ilustrar la magnitud de la crisis, la autoridad gubernamental argumentó que "cuando limpiamos los resultados del año anterior, un resultado con el nivel de venta que tiene Codelco de US$300 algo millones es bajísimo, claramente afloran problemas de seguridad, hay problemas de producción".

SOBRECOSTOS Y PROYECTOS EN CRISIS

La complejidad del panorama se intensifica al observar el desarrollo de obras como Chuquicamata Subterráneo y Rajo Inca, las cuales registran importantes demoras y han visto multiplicados por dos sus fondos originales. A esta situación se añade la información expuesta por un reportaje de El Mercurio, el cual destapó que la renovación de la sede corporativa elevó su valor desde los US$10 millones hasta los US$60 millones.

Frente a estos antecedentes, Mas fue categórico al señalar: "Lo veíamos esta semana en el diario por una ampliación, un cambio en las oficinas centrales, pero eso es solo la punta del iceberg ¿y qué pasa con los dos proyectos estructurantes de Codelco? Ambos tienen atrasos gigantescos. Ambos se han prácticamente duplicado, son inversiones de miles de millones de dólares. Sin duda tenemos una mirada crítica de lo que está pasando en Codelco".

REDIFINIR EL RUMBO ESTRATÉGICO

Al ser interrogado respecto a los pasos futuros para revertir este escenario, el titular de Economía y Energía recalcó la urgencia de establecer una evaluación conjunta: "Primero hay que tener un diagnóstico consensuado ¿De dónde partimos? Me da la impresión que las gestiones que se han hecho con el litio de repente han nublado un poquito la visión sobre lo que estamos haciendo en cobre".

Siguiendo ese mismo razonamiento, el biministro anticipó modificaciones inminentes al afirmar que "entonces consensuemos un diagnóstico, sin duda en la próxima junta vienen cambios en el directorio y vamos a fijar lineamientos distintos".

SEGURIDAD COMO PRIORIDAD

La protección de los trabajadores fue otro de los ejes centrales abordados por la autoridad. Mas destacó la importancia de la integridad laboral recordando una experiencia previa: "La seguridad es un tema clave. Me tocó estar encabezando el primer directorio de Enami. Y dentro de los múltiples temas que revisamos estaban los temas de seguridad. Pero estaba octavo en la tabla".

En un tono de alerta, el secretario de Estado sentenció: "Si no nos fijamos en los temas de seguridad con la relevancia que tiene, no vale la pena producir un dólar por cobre. Las personas están primero".

PROBLEMAS DE GESTIÓN ACUMULADOS

Para concluir su análisis, el representante del Ejecutivo apuntó a fallas históricas como responsables de la actual coyuntura de la estatal: "Ha habido un problema sin duda en la gestión en los últimos años. Es algo que viene hace una buena cantidad de tiempo y eso hay que abordarlo desde su gobierno corporativo, desde Hacienda".

"Nosotros estamos mandatados por el presidente de Hacienda y Economía para, como accionistas de Codelco, hacer los cambios, que son cambios que tienen algunas limitaciones y desde su gobierno corporativo tenemos que abordarlo", remató la autoridad gubernamental.

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