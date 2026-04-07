Biministro Mas expuso ejes para impulsar el crecimiento: foco en inversión, simplificación regulatoria y apoyo a las Mipymes

Ante los integrantes de la Comisión de Economía del Senado, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dio a conocer los pilares fundamentales que sustentarán la hoja de ruta del Ejecutivo. La presentación estuvo marcada por un análisis crítico sobre el actual estancamiento de la actividad y la urgencia de retomar la senda del crecimiento económico nacional.

En su alocución, el secretario de Estado desglosó las problemáticas que aquejan al país, poniendo especial énfasis en el incremento de las tasas de desocupación, el avance de la informalidad laboral y la dificultad para generar puestos de trabajo de alta calidad en el mercado actual.

El titular de la cartera atribuyó parte de este fenómeno a un alza constante en la carga tributaria, las regulaciones y la exigencia de permisos, factores que, a su juicio, han mermado tanto la inversión como el espíritu emprendedor. Sin embargo, Mas recalcó que la administración actual trabaja en una estrategia diseñada específicamente para dinamizar los indicadores y revertir esta tendencia negativa.

Según lo expuesto por la autoridad, el centro de la gestión gubernamental será el incentivo a la inversión y la creación de nuevas plazas de trabajo, buscando además elevar los estándares de vida en las diversas regiones del territorio. Para ello, se pretende transitar hacia un modelo de Estado que actúe como un ente facilitador para el desarrollo de las iniciativas privadas.

Respecto a este punto, el biministro fue enfático al señalar: “Vamos a apostar en forma decidida por la simplificación regulatoria para combatir frontalmente la permisología. Chile ha demostrado que, con una institucionalidad fundada en la libertad, reglas claras y políticas públicas bien diseñadas, la iniciativa empresarial es capaz de desplegarse con fuerza y dar muchos frutos que alcanzan a todos los chilenos. Por lo mismo, queremos restaurar el auténtico sentido de la política económica, que es promover y potenciar la creatividad de nuestros emprendedores. Que el Estado apoye y no destruya ese potencial y que ese desarrollo sea la base del progreso social de nuestros compatriotas”.

Durante su intervención en la Cámara Alta, Mas especificó cuatro pilares estratégicos de su gestión. El primero de ellos se centra en agilizar los trámites regulatorios a través de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, herramienta con la cual se busca acortar significativamente los plazos de aprobación para las iniciativas de inversión.

En lo relativo al fomento de la inversión, el biministro subrayó la relevancia de recuperar la confianza de los capitales locales y extranjeros mediante el fortalecimiento de la certeza jurídica y la oferta de condiciones competitivas. En este sentido, adelantó que se encuentran en etapa de evaluación diversas reformas legales y posibles ajustes en materia de impuestos para incentivar la actividad económica.

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