Biministro Mas busca cerrar capítulo con Codelco y pide "dar vuelta a la página" tras tensa junta de accionistas

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió a la tirantez existente entre el Gobierno y Codelco tras la polémica junta de accionistas y llamó a “dar vuelta la página”.

Las declaraciones de la autoridad se produjeron en el marco de la presentación oficial de la plataforma digital "Pre-Patente Ñuñoa". En dicha instancia, que fue encabezada conjuntamente con el alcalde de esa comuna, Sebastián Sichel, la autoridad repasó diversas materias de contingencia, deteniéndose particularmente en el escenario actual de Codelco.

Al ser requerido por la prensa respecto al áspero cruce protagonizado en la asamblea de accionistas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el presidente del directorio de la empresa pública, Máximo Pacheco, el titular de las carteras económicas prefirió no ahondar en la controversia, enfatizando que es imperativo avanzar.

En esa línea, el personero de Gobierno expresó textualmente: "La verdad es que no quisiera seguir refiriéndome a Codelco. Hemos venido conversando un montón de tiempo. Ayer fue la junta de accionistas, donde tuvimos la oportunidad junto al ministro de Hacienda de hacer algunas preguntas y tener conversaciones dentro de la institucionalidad".

Para dimensionar la relevancia de la corporación y justificar su postura conciliadora, Mas complementó sus dichos indicando que en la minera "trabajan directamente 15 mil trabajadores y más de 65 mil en forma indirecta. La verdad es que es una gran empresa para todo Chile, así que yo daría vuelta la página".

Finalmente, el secretario de Estado anticipó que próximamente se darán a conocer los nombres de los tres directores que corresponden al Ejecutivo. Esta medida, según explicó, busca fortalecer el gobierno corporativo de la entidad para así impulsar "una hoja de ruta para recuperar la compañía".

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