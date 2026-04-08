Biministro Mas afirma que la situación de Codelco "es bien compleja" y que "hay que hacer cambios mayores"

Una "compleja" realidad financiera es la que atraviesa Codelco, según el diagnóstico presentado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. El secretario de Estado dio a conocer esta evaluación mientras participaba en una sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

El Ejecutivo tiene contemplado ejecutar un análisis exhaustivo sobre la administración de la empresa estatal. Dicho escrutinio, anticipó la autoridad, se materializará durante la junta de accionistas fijada para el próximo 20 de abril.

Los pilares del plan de trabajo del ministerio apuntan a impulsar la inversión, consolidar una mayor certeza jurídica y robustecer el sector minero, contexto en el cual se inserta esta próxima evaluación. No obstante, frente a los parlamentarios, el titular de la cartera subrayó especialmente los obstáculos que aquejan a la corporación, haciendo hincapié en el ámbito de los costos.

El alza incesante en los desembolsos para obras y proyectos fue uno de los puntos más criticados por Mas, quien advirtió que ciertas iniciativas han rebasado con creces los presupuestos originales. Para ilustrar este escenario, el biministro apuntó a desarrollos estructurales clave, tales como Chuquicamata subterráneo y Rajo Inca, faenas en las que se han inyectado miles de millones de dólares extra.

Las críticas también apuntaron a los últimos balances económicos de la firma, argumentando que las cifras no muestran fielmente el rendimiento real de la extracción de metal rojo. Al respecto, el secretario de Estado argumentó: “Si es que nosotros limpiamos el resultado del año pasado, que fue de US$388 millones por unas ventas que son gigantescas, el resto del resultado (...) es por un asunto contable, que se valoriza en una participación en una compañía de litio, que nada tiene que ver con el cobre”.

Más allá de los números, la revisión gubernamental abarcará la seguridad laboral, un área donde el ministro manifestó su inquietud respecto a las dinámicas internas del rubro. “Acá no sacamos nada con tener un dólar más, un dólar menos, si tenemos un fatal”, sentenció la autoridad. En la misma línea, cuestionó las prioridades actuales: “Esto no es sólo producción, cuando vemos muchos de los informes, hay una cultura de producción. Pero ¿qué pasa con la seguridad?”.

El delicado equilibrio financiero de la cuprera fue otra de las alertas levantadas por el biministro, quien contrastó las transferencias al fisco con el fuerte incremento de los pasivos. Los datos expuestos revelan que, en el periodo comprendido entre 2022 y 2025, Codelco ha traspasado aproximadamente US$7.000 millones a las arcas fiscales, pero paralelamente su deuda ha crecido en unos US$8.700 millones. Esta realidad, aseveró Mas, conforma un panorama que “no es sostenible. Acá hay que hacer cambios mayores”.

Para hacer frente a este complejo horizonte, el titular de Economía y Minería recalcó la urgencia de promover transformaciones de fondo que garanticen la proyección futura de la empresa y consoliden su estructura. Bajo este propósito, enfatizó que el Estado ejercerá una supervisión activa desde el directorio, asumiendo plenamente su rol de accionista para resolver los desafíos que hoy marcan el presente de la minera.

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