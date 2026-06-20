Banco Estado: Más de 345 mil personas han canjeado el cupón de gas por $27 mil

Banco Estado informó que más de 345 mil beneficiarios han canjeado el cupón de gas por $27 mil desde el inicio de la habilitación del aporte, el pasado 17 de junio.

Según las cifras disponibles, entre el 17 y 18 de junio, mediante las plataformas digitales app BancoEstado y app Rutpay, se canjearon más de 230 mil cupones, mientras que, por vía presencial, se han cobrado más de 115 mil cupones.

Asociado a lo anterior, en los últimos dos días, se han pagado en torno a los $5.900 millones a las compañías distribuidoras por concepto de canje del cupón.

Las personas que utilicen la App Banco Estado o Rutpay visualizarán automáticamente el cupón una vez habilitado y podrán canjearlo directamente con distribuidores autorizados. Si el valor de la compra es inferior al monto del beneficio, el saldo restante quedará disponible para futuras compras. Si es superior, la diferencia podrá ser cubierta con el saldo disponible en la CuentaRUT.

Quienes prefieran una atención presencial podrán imprimir el cupón en cualquier punto CajaVecina habilitado, utilizando su clave de cajero automático. El documento tendrá una vigencia de tres días desde su emisión y podrá reimprimirse sin costo en caso de pérdida o deterioro.

El beneficio podrá utilizarse total o parcialmente hasta el 30 de septiembre de 2026. Posteriormente, los saldos no utilizados caducarán de forma definitiva.

Las personas interesadas podrán consultar requisitos, fechas de disponibilidad, distribuidores autorizados y preguntas frecuentes en www.bancoestado.cl, en las plataformas digitales de BancoEstado o a través del teléfono 600 200 7000.

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